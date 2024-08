Quem é Nicole Louise, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

Nicole Louise, de 22 anos, é uma das integrantes do reality show Estrela da Casa, da TV Globo. Ela trabalha como humorista e influenciadora, mas decidiu seguir seu sonho de ser cantora ao entrar no programa.

O Estrela da Casa, que estreia em 13 de agosto e mistura competição musical com exibições diárias na emissora, é apresentado por Ana Clara, e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.

Nicole Louise, participante de 'Estrela da Casa'. Foto: Paulo Belote/Tv Globo/Divulgação

PUBLICIDADE A música faz parte da vida de Nicole desde seus dois anos. Durante sua infância, ela aprendeu a toca piano e violão com ajuda do pai, que também é cantor. Em 2019, a influenciadora digital se emancipou, saiu de Brasília, sua cidade natal, e passou a viver em São Paulo.

“Acho que o meu diferencial é o que dizem: é muito isso de levar energia alegre para as pessoas enquanto eu canto, de tentar cativar, me preocupar com o que as pessoas estão sentindo. E obviamente eu canto muito do coração”, declarou ao Gshow.

A participante se definiu como uma “montanha-russa emocional”. “Sou uma mistura única de personalidade forte, engraçada, chorona e competitiva”, disse.

Em 2022, o nome de Nicole Louise ficou em alta na mídia após uma denúncia de assédio sexual na Farofa da Gkay. Na ocasião, o humorista Tirulipa foi expulso da festa após desamarrar o biquíni de algumas convidadas, incluindo a influenciadora digital. “Eu me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito do caramba”, disse, na época.