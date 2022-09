Série de ‘A Lenda do Tesouro Perdido’ ganha trailer

A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, a nova série da franquia A Lenda do Tesouro Perdido, teve o seu primeiro trailer divulgado neste sábado, 10. Os dois episódios iniciais estreiam no dia dia 14 de dezembro.

A prévia foi exibida durante a D23 Expo. A feira anual da Disney revelou novidades de cinema e animação.

O trailer revela um papel vilanesco para Catherine Zeta-Jones e mostra o retorno de Harvey Keitel como o Agente Peter Sadusky. A série vai contar a história de uma jovem latina (Lisette Alexis) que, em busca de respostas sobre sua família, embarca em uma aventura que pode desenterrar um tesouro pan-americano perdido.

Lisette Alexis em série de 'A Lenda do Tesouro Perdido'

O seriado será protagonizado por Lisette Alexis no papel de Jess Morales. Justin Bartha reprisa o papel de Riley em Edge of History, enquanto Catherine Zeta-Jones e Jake Austin Walker complementam o elenco. Harvey Keitel também retornará ao papel de Peter Sadusky, que apareceu nos dois filmes da franquia, e fará participações especiais na temporada.

