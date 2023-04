‘The Witcher’: Netflix divulga teaser e data de estreia de última temporada com Henry Cavill

Nesta terça-feira, 25, a Netflix confirmou a data de estreia e divulgou um teaser da terceira temporada de The Witcher. O lançamento será o último com o ator Henry Cavill no papel do “bruxão” Geralt de Rivia.

A nova parte da produção será dividida em dois volumes. O primeiro, que inclui os episódios de 1 a 5, estreia no dia 29 de junho, enquanto o segundo, com os três últimos episódios, chega ao catálogo do serviço de streaming no dia 27 de julho.

Terceira temporada de 'The Witcher' será a última com Henry Cavill Foto: Netflix/Divulgação

Henry anunciou em 2022 que deixaria a série através de uma publicação no Instagram. À época, ele não revelou os motivos da escolha, mas confirmou que o ator Liam Hemsworth, da franquia Jogos Vorazes e irmão de Chris Hemsworth, assumirá o papel nas próximas temporadas.

Além de Cavill, o elenco conta também com nomes como Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey. A série é dirigida por Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun.

Assista ao teaser da terceira temporada de The Witcher:

