Vanessa Lopes fala sobre ‘quadro psicótico’ no BBB 24: ‘não estava bem para viver aquilo’

Vanessa Lopes, participante que desistiu do BBB 24 no dia 19 de janeiro, falou pela primeira vez ao Fantástico, neste domingo, 18, sobre os problemas de saúde mental que teve durante o confinamento no programa. “Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se minha mente rompesse com a realidade”, disse a influenciadora.

A influenciadora chamou atenção dos colegas e do público por conta de seu comportamento nos últimos dias em que esteve na casa. Em determinado momento, ela chegou a questionar se os outros participantes seriam todos “atores” (relembre aqui).

PUBLICIDADE Vanessa contou que nunca havia tido episódios do tipo. “Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa”, diz. Enquanto estava no BBB, Vanessa recebeu apoio psicológico, e sua família, que acompanhava tudo pela TV, estava em constante comunicação com a equipe do programa. Quando Vanessa começou a mostrar os primeiros sinais de necessidade, seu pai recorreu à internet para tranquilizar os fãs.

Os pais acreditavam que a postura dela tinha relação com estratégias de jogo. Ele conversou com Vanessa por telefone logo depois que ela saiu do programa. “Ela falou assim ‘pai, olha eu amo meu avô, eu amo vocês’, mas assim a palavra era desconexa, entendeu? Aquilo ali era difícil. Desculpa”, contou o pai chorando.

O encontro no aeroporto foi o momento mais intenso para a mãe de Vanessa. “Ela desabou e aí eu senti que ela realmente assim tava sem saber se a gente era real também, né?”, relembra.

A criadora de conteúdo afirma que “consegue” entender o que aconteceu com ela na casa, e avalia a chance que teve em participar do reality: “A oportunidade que a maioria das pessoas deseja. Mas eu não estava bem para viver aquilo. Então, prefiro estar em casa, com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar da forma que eu tava lá”, conta.

Após sair do programa, Vanessa Lopes ficou afastada inclusive de suas redes sociais, nas quais tinha costume de postar com frequência. No último dia 6, ela apareceu em uma foto pela primeira vez após a desistência. Na ocasião, estava sorridente em um carro ao lado de familiares. Segundo informações de boletim médico, ela apresentou evolução em seu quadro.

Tratamento psiquiátrico de Vanessa

Conforme exemplifica o médico responsável pelo caso de Vanessa, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, uma pessoa comum pode, de repente, perder o contato com a realidade e começar a viver uma realidade paralela, mesmo sem histórico prévio de doença mental.

“Não precisa ter história nenhuma pregressa para poder fazer esse diagnóstico e o futuro vai depender totalmente do que você faz agora no presente com a presença da doença. O quanto mais cedo você intervém, mais cedo você tem um melhor resultado e um melhor prognóstico”, explicou o médico.

Vanessa, ao ser questionada se o ambiente do programa teria alguma relação com seu estado, afirmou que sim, destacando o medo do julgamento e da opinião pública como fatores que a afetaram profundamente durante sua participação.

“Tudo que eu já vivenciei com a internet, todas as opiniões e julgamentos que as pessoas tiveram sobre mim, com certeza foram dores minhas que vieram à tona lá dentro, isso eu não tenho dúvida”, compartilhou Vanessa.