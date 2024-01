BBB 24: Como foi a participação de Vanessa Lopes? Lembre fatos marcantes antes da desistência

Na tarde desta sexta-feira, 19, Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 24. O comportamento da influenciadora havia preocupado os integrantes do reality e o público nos últimos dias. Assista ao momento da desistência:

“Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, disse a TikToker logo antes de apertar o botão.

Quem é Vanessa Lopes?

Vanessa Lopes é natural de Brasília, foi criada em Recife e, atualmente, mora em São Paulo. Tem 22 anos e ganhou fama no final da adolescência criando conteúdo nas redes sociais, em especial no TikTok, onde acumula mais de 30 milhões de seguidores. Saiba mais aqui.

Como foi a participação de Vanessa Lopes no BBB 24?

Vanessa Lopes chora e se desculpa com Mc Bin Laden Foto: Reprodução de vídeo/ Rede Globo

‘Treta’ com Yasmin Brunet

PUBLICIDADE As polêmicas envolvendo Vanessa Lopes começaram antes mesmo dela entrar no reality show, quando a web debateu quem seria a camarote mais famosa do programa - apesar de ter mais seguidores, ela é menos conhecido do público geral do que Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, por exemplo. Além disso, veio à tona o fato de que a influenciadora teria uma rixa com Yasmin, já que se envolveu com o surfista Gabriel Medina, ex-marido da modelo, pouco tempo após o fim do casamento dos dois. A expectativa era de que as duas seriam rivais, mas em um dos primeiros momentos na casa as sisters resolveram - por ora - a briga.

Alguns dias depois, no entanto, elas voltaram a discutir a relação. Yasmin reclamou que Vanessa pôde contar seu lado da história, mas que não queria deixar a modelo contar o dela, pois “envolveria pessoas que estavam fora da casa”. A relação das duas ficou entre idas e vindas até a desistência da TikToker.

Aliança com Nizam e choro por Pizane

Na casa, Vanessa desenvolveu uma amizade com Nizam e Lucas Pizane, que acabou sendo o terceiro eliminado do programa em uma paredão contra Davi e Beatriz. Logo após a eliminação, a influenciadora entrou em crise, pois acreditava que o amigo não sairia do jogo.

Publicidade

Sozinha durante a madrugada, ela conversou com si mesma e refletiu sobre a pressão do reality. “Eu não aguento não, de verdade. É muita informação para a minha cabeça. Onde eu vim me meter? De verdade, gente”, disse a influenciadora, que, em determinado momento, ficou encarando o botão da desistência.

Após a eliminação de Pizane, a influencer relacionou a obra clássica de George Orwell, 1984, com o confinamento.

Porém, se confundiu afirmando que o livro foi inspirado no reality e não o contrário. “O livro que é baseado nessa programa: 1900 e não sei o quê.... Recebei de uma pessoa que eu ficava”, contou, para um Lucas Luigi incrédulo.

A obra narra um futuro distópico em que as pessoas são vigiadas pelo “Grande Irmão” - ou Big Brother, que representa um governo totalitário. Foi escrita em 1949, antes mesmo de a TV chegar no Brasil, enquanto o reality estreou por aqui nos anos 2000, com formato criado na Holanda apenas um ano antes.

Início do ‘surto’ e briga com Mc Bin Laden

Na madrugada desta quinta, 18, durante a festa, Vanessa ficou sozinha no quarto e começou a confabular sobre o jogo, afirmando que seria como a protagonista do filme Jogos Vorazes. “Sou a Katniss Everdeen. Foi o filme que eu estudei para vir para cá!”, disse, enquanto simulava um arco e flecha de frente para o espelho.

Mais tarde, desconfiou de Mc Bin Laden que, até então, era seu aliado, e ainda afirmou que queria disputar o Paredão com ele. Ela imaginou que o cantor poderia colocá-la na berlinda e afirmou que não gostaria de falar de jogo com ele.

Ela o convocou para ir ao Paredão com ela, e o funkeiro respondeu: “Mano, quem tá falando de ir pro Paredão?”. Ela ainda provocou o brother, dizendo para ele “ir cantar a música que tinha lançado”. A reação de Vanessa causou estranheza nas redes, pois os dois eram amigos no jogo.

Publicidade

Na madrugada desta sexta,19, a sister pediu desculpas ao funkeiro: “Eu queria te pedir perdão pela forma como eu te enxerguei”.

‘Vocês são atores?’

“Eu já entendi o que é isso aqui, tá de boas”, disse Vanessa, no mesmo dia, enquanto conversa com Beatriz e Alane. Ela desconfia que a produção estaria incitando sua saída do reality e ainda questiona se seus colegas seriam, na verdade, atores contratados:

“Gente, vocês são atores, será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa! É isso, linchamento coletivo. É por isso que o botão tá verde? Eu não vou apertar! Eu não posso apertar, porque assino contrato”, disse, teorizando sobre o botão disponível para quem quiser desistir do confinamento.

As sisters tentavam acalmá-la, esclarecendo que elas são atrizes de profissão e não dentro do jogo. Veja aqui mais comportamentos da influenciadora que preocuparam a web.