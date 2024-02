Vanessa Lopes apareceu em uma foto pela primeira vez após desistir do BBB 24. O pai da influenciadora, Alisson Ramalho, compartilhou um momento em família no Instagram nesta terça-feira, 6.

“Nossos momentos juntos são sempre os melhores! Vanessa está voltando calmamente”, comentou. Veja a imagem mais abaixo.

A influenciadora Priscila Caliari, amiga de Vanessa Lopes, detalhou como a influencer está depois da desistência do 'BBB 24'. Foto: Paulo Belote/Globo/Divulgação

PUBLICIDADE Após sair do programa, Vanessa foi submetida a um tratamento psiquiátrico na casa dos pais desde, pelo menos, 26 de janeiro. Na ocasião, um boletim médico informou que ela precisaria ficar afastada das atividades de trabalho por conta do quadro. Na segunda-feira, 5, a família também atualizou o estado de saúde da influencer. “A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico”, dizia boletim médico.

Veja a foto que o pai postou nesta terça-feira, 6:

Relembre o caso

Antes de desistir do BBB 24, Vanessa Lopes foi alvo de preocupação de seus colegas de confinamento e telespectadores após apresentar diversos comportamentos contraditórios. A influenciadora inferiu que a produção do programa estaria conspirando contra ela e a induzindo a desistir do programa. Veja os momentos controversos aqui.

No tarde do dia 19 de janeiro, a influenciadora apertou o botão de desistência do reality. Após apertar o botão, ela afirmou: “Estou aliviada, sei quem sou, não quero que ninguém seja cancelado e era o que precisavam em um programa desse. Me leram, sou sincera demais. Óbvio que vou ver coisa na parede, esse programa foi baseado em mim”.