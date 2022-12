‘Wandinha’, ‘Dahmer’ e mais: Lembre séries que estrearam em 2022 e foram sucesso de audiência

Intrigas políticas, alta fantasia, romance e serial killers. Esses foram só alguns dos temas abordados nas séries que estrearam em 2022 e conquistaram o público.

Com a retomada das filmagens e reuniões presenciais, este ano entregou diversas produções que eram aguardadas há muito tempo e foram sucesso na televisão e no streaming.

Se você é um aficionado por séries e ainda quer maratonar algumas antes do ano acabar, relembre as principais estreias de 2022:





A Casa do Dragão - HBO Max

A Casa do Dragão, ou House of the Dragon no original, era uma das séries mais esperadas pelo público desde a conclusão de Game of Thrones em 2019.

Com episódios exibidos semanalmente entre agosto e outubro na HBO e lançados simultaneamente na na HBO Max, a série conquistou a maior estreia da história da plataforma de streaming na América Latina.

A trama se passa cerca de 200 anos dos eventos de Game of Thrones e conta a história da casa Targaryen. O elenco conta com nomes como Milly Alcock, Matt Smith e Emma D’Arcy.

Com o sucesso da série, a segunda temporada já foi confirmada. As gravações terão início em 2023, mas a nova leva de episódios deve chegar só em 2024.





Heartstopper - Netflix

Heartstopper chegou em abril à Netflix e aqueceu o coração de muitos telespectadores. Na trama, Kit Connor e Joe Locke vivem dois garotos do ensino médio que se apaixonam e precisam lidar com aceitação e expectativas da família e dos amigos.

Baseada nos quadrinhos da autora britânica Alice Oseman, a série figurou no Top 10 Global de língua não inglesa da Netflix por três semanas e recebeu 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, site agregador de críticas.

Algumas semanas depois do lançamento, a produção foi renovada não só para a segunda, mas também para a terceira temporada. As gravações do próximo ano já foram encerradas e os episódios devem chegar à Netflix já em 2023.





O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder - Prime Video

Prequel de O Senhor dos Anéis, o seriado Os Anéis de Poder se tornou o maior lançamento da história do Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

A trama se baseia em diversos trechos de obras publicadas por J.R.R. Tolkien ao longo dos anos e conta as lendas heroicas da Segunda Era da Terra-média, período que se passa milhares de anos antes dos filmes dirigidos por Peter Jackson.

A produção estreou no dia 1º de setembro e os episódios foram lançados semanalmente no streaming. Os fãs podem ficar animados, pois a plataforma confirmou que planeja lançar cinco temporadas da série.

Uma Advogada Extraordinária - Netflix

Depois de Round 6, o grande sucesso de 2021, a Netflix conseguiu emplacar mais uma série coreana: Uma Advogada Extraordinária, lançada em junho.

A história acompanha uma jovem advogada no espectro autista que é contratada para um novo emprego. Apesar de ter uma mente brilhante, ela tem dificuldade nas interações sociais.

A produção alcançou o Top 10 em 57 países, além de ter passado 21 semanas no ranking de séries em língua não inglesa, nove delas como a mais assistida.

Sandman - Netflix

Uma das estreias mais esperadas da Netflix e, talvez, dos seriados como um todo, Sandman chegou ao serviço de streaming em agosto e foi, por três semanas, a série mais vista da plataforma.

Em seguida, passou mais quatro semanas no Top 10 e continuou fazendo barulho nas redes sociais, até que a segunda temporada fosse confirmada em novembro.

A trama é adaptada da famosa série em quadrinhos de Neil Gaiman e conta com Tom Sturridge no papel de Lord Morpheus/Sonho, além de Gwendoline Christie como Lúcifer e Jenna Coleman como Johanna.





Obi-Wan Kenobi - Disney +

2022 também rendeu mais produções derivadas de Star Wars e Obi-Wan Kenobi foi uma delas. A série sobre o personagem da segunda trilogia da franquia chegou ao Disney+ em maio.

A trama começa dez anos depois dos eventos dramáticos de Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith, quando o aprendiz de Obi-Wan, Anakin Skywalker, passa para o lado sombrio da Força e se torna Darth Vader.

Ewan McGregor e Hayden Christensen retornaram para os papéis que exerceram no início dos anos 2000. A série foi a mais vista do Disney+ por cinco semanas em 2022, segundo o site Flix Patrol, que compila dados sobre plataformas de streaming.





Inventando Anna - Netflix

A minissérie Inventando Anna foi o primeiro grande sucesso da Netflix em 2022. A produção estreou em fevereiro e passou dez semanas no Top 10 Global da plataforma, incluindo três semanas na primeira colocação.

A trama é inspirada no artigo Como Anna Delvey Enganou os Socialites de Nova York, publicado na New Yorker Magazine, sobre a história real de Anna Delvey, uma golpista que enganou a elite da maior cidade dos Estados Unidos.

O elenco conta com grandes nomes, como Julia Garner, Anna Chlumsky, Laverne Cox e foi criada por Shonda Rhimes, responsável por sucessos como Grey’s Anatomy e Bridgerton.





Cavaleiro da Lua - Disney +

Depois de grandes estreias da Marvel no streaming em 2021, este ano prometia novas grandes produções. Cavaleiro da Lua foi uma das que agradaram os fãs do estúdio.

A trama segue Grant, um homem, a princípio comum, que descobre ter uma “Desordem Dissociativa de Identidade”. Com isso, ele “compartilha” o próprio corpo com Marc Spector, que também é um deus egípcio da lua.

Protagonizada por Oscar Isaac e com Ethan Hawke e May Calamawy no elenco, a série foi a terceira produção original Disney+ mais assistida na plataforma em 2022.





Dahmer: Um Canibal Americano - Netflix

Uma das maiores surpresas da Netflix em 2022 foi a série Dahmer: Um Canibal Americano, que mostra como o serial killer Jeffrey Dahmer assassinou mais de 17 jovens rapazes entre 1978 e 1991.

A produção figurou sete semanas no Top 10 Global da Netflix e é, atualmente, a segunda maior audiência em língua inglesa da plataforma, atrás apenas de Stranger Things e Wandinha.

Depois do sucesso da trama, protagonizada por Evan Peters, a empresa anunciou que a franquia da série ganhará duas novas temporadas. Cada uma delas, porém, será focada em outras “figuras monstruosas que impactaram a sociedade”.

Por outro lado, o seriado também foi alvo de críticas pela maneira como abordou os homicídios de Dahmer, em especial por familiares de vítimas, que disseram que a história “reabriu feridas”.





Andor - Disney +

Andor tem como protagonista um personagem que apareceu pela primeira vez em Rogue One: Uma História de Star Wars, filme de 2016.

A história da série se passa cinco anos antes dos eventos do longa e mostra o envolvimento de Cassian Andor (Diego Luna) com a crescente rebelião contra o Império.

A produção chegou ao Disney+ em setembro com episódios lançados semanalmente. De acordo com o Flix Patrol, ela foi a segunda série original mais vista da plataforma, alcançando 68 países.





She-Hulk - Disney +

Mais uma dos investimentos da Marvel em 2022, She-Hulk pode ter começado com o pé esquerdo ao receber críticas pela qualidade dos efeitos visuais antes mesmo do lançamento, mas, depois, conquistou grande parte do público.

De acordo com o Flix Patrol, a série teve a maior estreia de uma produção original do Disney+ em 2022 e foi a série mais assistida da plataforma por sete semanas.

A história segue Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma advogada especializada em casos de “super” humanos. Ela vive uma vida tranquila até sofrer um acidente, receber sangue do seu primo, Bruce Banner (Mark Ruffulo), e herdar os poderes do incrível Hulk.





Wandinha - Netflix

É impossível deixar Wandinha de fora desta lista, já que, mesmo estreando em novembro, ela foi a segunda série mais assistida do ano na Netflix, atrás apenas da quarta temporada de Stranger Things.

Desde seu lançamento, a produção sobre a primogênita da Família Addams já passou quatro semanas no topo do Top 10 Global da Netflix, além de ter alcançado a lista em 93 países.

Dirigida por Tim Burton e estrelada por Jenna Ortega, a trama acompanha a trajetória de Wandinha ao ingressar na Escola Nunca Mais, onde seus pais estudaram, e enquanto ela tenta desvendar os misteriosos assassinatos acontecendo no lugar.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais