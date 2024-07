Alison dos Santos frustra expectativas e fica em 3° na última prova antes dos Jogos Olímpicos

A aguardada prova marcou a primeira derrota de Alison na temporada. Até então, ele vinha dominando na Diamond League, com vitórias nas quatro primeiras etapas da competição. Nesta sexta, ele enfrentou seus maiores rivais, que também estarão em Paris-2024. O trio detém os melhores tempos da história da prova.

Alison terminou com o tempo de 47s18, atrás do americano Rai Benjamin, que faturou a medalha de ouro, com 46s67, e do norueguês Karsten Warholm, medalhista de prata, com 46s73. O trio fez uma disputa equilibrada, quase iguais até a oitava barreira. Até que Benjamin começou a destoar.