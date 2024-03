Apresentador Igor Rodrigues se despede da Globo: ‘Difícil, mas necessário’

O apresentador do SporTV, Igor Rodrigues, anunciou sua saída do Grupo Globo nesta sexta-feira em vídeo divulgado nas redes sociais. “Todo ciclo tem um fim. Hoje o meu se encerra com a Globo. Foi difícil tomar a decisão, mas necessário”, afirmou o jornalista.

“Entendi que são momentos diferentes o que estamos vivendo, o que é do jogo, é super normal”, disse Igor no vídeo. “Da Globo, saio levando só coisas boas. Tenho muito o que agradecer por todas as oportunidades que tive. Para mim, foi a realização de um sonho”, completou.

Igor Rodrigues deixa a Globo após 10 anos: 'Difícil, mas necessário' Foto: Igor Rodrigues via Instagram

O jornalista não revelou os próximos passos da carreira, mas deixou um recado no final da publicação: “Alô, SAFs do jornalismo esportivo brasileiro: todo mercado, a partir de agora, eu quero jogar.”

PUBLICIDADE Igor Rodrigues começou sua carreira na Globo como repórter do portal ge em 2014, e estreou no comando do programa ‘Tá na Área’, do SporTV, em 2020, ao lado de Magno Navarro, em um projeto de reformulação da atração para unir esporte e humor. Com a saída do companheiro de bancada da emissora em 2023, Igor passou a apresentar o programa sozinho. O jornalista também se destacou durante a mesa redonda da Copa do Mundo de 2022, que apresentou ao lado de Aloísio Chulapa, Deborah Secco, Grafite e Magno Navarro.

Nas redes sociais, Igor Rodrigues publica conteúdos esportivos com doses de comédia, e já acumula mais de 600 mil seguidores.