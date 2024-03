Paulo Andrade deixa ESPN após 20 anos e aceita convite para narrar na Globo: ‘Realização de sonho’

Paulo Andrade será uma nova voz nas narrações esportivas do Grupo Globo, com foco no SporTV e no Premiere. O narrador aceitou o convite da emissora carioca e deixará a ESPN, onde atuou por 20 anos. Andrade ficou reconhecido por narrar jogos da Premier League (Campeonato Inglês) nas transmissões do canal paulista. A informação foi divulgada pelo colunista Flavio Ricco e confirmada pelo Estadão.

PUBLICIDADE Na Globo, o narrador vai reencontrar outros colegas que fizeram o mesmo caminho recentemente. É o caso de Everaldo Marques e Gustavo Villani. Ambos deixaram a ESPN e passaram a integrar o time de narradores da Rede Globo. A Globo detém os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontecem em julho. Paulo Andrade vai começar a narrar no SporTV e no Premiere em abril, com o início do Campeonato Brasileiro. “É o início da realização de um sonho chegar à Globo, o maior grupo de comunicação do país. Não há quem faça o que eu faço, seja jornalista, narrador ou apresentador, que não sonhe em trabalhar nesta empresa. A partir de agora estou com toda a energia, alegria e disposição para realizar este sonho. O interessante é que ao longo da minha caminhada muita gente me perguntava quando que eu ia para a Globo. E eu desconversava. Mas agora posso dizer: ‘Eu vou agora para a Globo’. É motivo de muita emoção e honra poder dizer isso”, comemorou Paulo Andrade.

Paulo Andrade chegou na ESPN em outubro de 2003. Antes, ele havia narrado o Paulistão pela SBT. A emissora de Silvio Santos travou uma batalha judicial com a Globo pelos direitos de transmissão do Estadual daquele ano. O currículo do narrador também conta com passagens por RedeTV, TV Gazeta e pelo antigo ABC3, canal televisivo da região do ABC paulista.

Quando fez 20 anos de ESPN, em outubro de 2023, Paulo Andrade compartilhou o carinho pelo trabalho no X (antigo Twitter). “Conquistei oportunidades que nem sonhava, cresci pessoal e profissionalmente. Seguirei trabalhando duro, entregando minha voz, energia, força e alma, para continuar a representar uma marca tão importante. Valeu, ESPN”, escreveu.

Além da Premier League, Andrade atuou em coberturas de Copa do Mundo e Champions League. Foi ele a voz da emissora na transmissão do título inédito do Fluminense na Libertadores de 2023, diante do Boca Juniors, no Maracanã. A final de 2022, vencida pelo Flamengo em cima do Athletico-PR, em Guayaquil, também foi narrada por ele.