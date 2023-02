All-Star Game da NBA acontece no domingo; saiba onde assistir e local

A NBA vai parar. A partir desta sexta-feira (17), as partidas entre as equipes da liga fica paralisadas para que aconteça fim de semana do All Star Game, que este ano será em Salt Lake City. O evento é o momento de maior confraternização da NBA na temporada e marca a virada para a reta final da fase de classificação dos times.

ONDE ASSISTIR O ALL STAR GAME

Leia também Yago, da seleção de basquete, é vítima de racismo em jogo na Espanha: ‘Nunca havia passado por isso’

Os três dias de eventos do All Star Game serão transmitidos pela ESPN, Star Plus e NBA League Pass.

HORÁRIO, DIAS E LOCAL

A edição de 2023 do All Star Weekend acontecerá em Salt Lake City, no ginásio do Utah Jazz. Os três dias de eventos serão divididos da seguinte maneira:

Jogo das Celebridades - Sexta-feira (17), às 21h, pelo horário de Brasília.

Continua após a publicidade

Jogo dos Calouros - Sexta-feira, Sexta-feira (17), às 23h, pelo horário de Brasília.

Torneio de Habilidades - Sábado (18), às 22h, pelo horário de Brasília.

Torneio de arremessos de três pontos - Sábado (18), às 22h30, pelo horário de Brasília.

Torneio de enterradas - Sábado (18), às 23h, pelo horário de Brasília.

All-Star Game (Time LeBron x Time Giannis) - Domingo (19) às 22h pelo horário de Brasília.

TIMES DO ALL STAR GAME

Time Giannis: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kyrie Irving (selecionado no Brooklyn Nets e atualmente no Dallas Mavericks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Pascal Siakam (Toronto Raptors) e Jayson Tatum (Boston Celtics).

Continua após a publicidade

Reservas: Joel Embiid (Philadelphia 76ers), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Jaylen Brown (Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Julius Randle (New York Knicks) e Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

Time LeBron: LeBron James (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e De’Aaron Fox (Sacramento Kings).

Reservas: Ja Morant (Memphis Grizzlies), Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Paul George (LA Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Lauri Markkanen (Utah Jazz) e Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies).

ÚLTIMOS RESULTADOS

A cada ano que passa, a NBA busca achar um novo formato para a disputa do All Star Game. Nas últimas cinco edições, a liga selecionou dois jogadores para fossem os capitães de cada um dos times envolvidos na partida. Em todas as edições em que esse formato aconteceu, LeBron James foi escolhido como capitão e em todas a equipe comandada por ele venceu a partida. Neste ano, LeBron James encara o time de Giannis Antetokounmpo.