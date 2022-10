Assembleia Geral da CBB aprova cancelamento de acordo com Liga Nacional de Basquete

Após mais de um mês de brigas na Justiça, troca de acusações e discordância entre as partes, chegou ao fim nesta sexta-feira a guerra de poder entre a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Liga Nacional de Basquete (LNB). Em votação na Assembleia Geral da CBB, foi ratificado a decisão do Conselho de Administração, por 55 votos a 5, que a LNB não representará mais o Campeonato Brasileiro Masculino.

A chancela para a realização da nova temporada do NBB (Novo Basquete Brasil) será mantida por meio de uma excepcionalidade. Uma portaria será criada para reger a relação entre a CBB e a LNB, em processo de transição até o fim do acordo entre as partes.

Sem unanimidade, com votos contrários do Rio Grande do Sul e do Paraná e abstenções do Flamengo e do São Paulo, a CBB informou que “tomará as medidas necessárias para cumprir a decisão da Assembleia Geral com todo cuidado necessário.”

NBB

No fim de agosto, a LNB resolveu abrir um processo contra a CBB por não o direito de indicar o representante do País na disputa do Sul-Americano. A alegação é que houve quebra em acordo para a escolha do representante nacional.

A CBB indicou o Liga Sorocabana para a disputa do Campeonato Sul-Americano, contrariando a LNB, que gostaria que o Paulistano fosse o representante nacional. A FIBA das Américas confirmou que a Liga Sorocabana foi escolhida uma das quatro representantes na atual edição do Sul-Americano, ao lado de Bauru, Unifacisa e São Paulo, em competição que termina em dezembro.

Desde o dia 14 de setembro, portanto há um mês, quando estourou e se tornou pública a briga entre as entidades, que já era sabido que o contrato com a LNB seria rompido. Bastava a reunião para votação, ocorrida nesta sexta-feira, com placar favorável de 55 a 5.