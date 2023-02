Conheça Tatum, que é fã de Kobe, sonhava em jogar nos Lakers e ofuscou LeBron no All-Star Game

Com 55 pontos marcados, sendo 27 deles em um único quarto, Jayson Tatum foi o grande destaque do All-Star Game. O jogador do Boston Celtics se tornou o maior cestinha de um jogo das estrelas e liderou o Time Giannis na vitória contra o Time LeBron por 184 a 175 na noite de domingo.

Tatum ofuscou o astro do Los Angeles Lakers e também Giannis Antetokounmpo, capitão da equipe vitoriosa no duelo. O resultado do All-Star Game encerrou a invencibilidade de LeBron James, que vinha dominando o jogo desde que se tornou um dos capitães de equipe.

“Isso significa o mundo para mim”, celebrou Tatum, eleito o MVP da partida. “Você pensa em todas as lendas e grandes jogadores que participaram desta partida e, honestamente, os recordes foram feitos para serem quebrados. Vou tentar deter esta marca pelo máximo de tempo que conseguir, mas certamente alguém vai quebrar daqui a alguns anos.”

Com 55 pontos, Jayson Tatum foi eleito o MVP do All-Star Game. Foto: Rob Gray / AP

O armador é o principal destaque do Boston Celtics, tendo levado o time as finais da NBA em 2022, quando perdeu para o Golden State Warriors. Apesar da idolatria na cidade de Boston, Tatum sonhava em jogar no rival histórico de Los Angeles quando era criança.

“Os Lakers eram meu time favorito, e Kobe (Bryant) era meu jogador favorito”, revelou o jogador. Em 2017, quando ele foi draftado, a equipe amarela e roxa teve a oportunidade de escolhê-lo, mas acabaram não convocando o jovem de Missouri. “É muito louco que os Lakers tiveram essa escolha e eu estava tão perto de um sonho se tornar realidade. Mas parece que eles não quisessem nada comigo na época”.

Aqui vale um parênteses para explicar o quanto Tatum queria ser como Kobe. Não à toa, após Chris Bosh contar uma situação que vivenciou nos treinos para Pequim-2008, o então garoto se dedicou ainda mais. Bicampeão da NBA pelo Miami Heat, o ex-jogador afirmou que na preparação para os Jogos Olímpicos queria se tornar um líder da equipe e, por isso, no primeiro dia, tentou dar exemplo. Colocou um despertador para acordar com o nascer do sol, mas, quando chegou para o café da manhã, Kobe já estava lá, encharcado de suor por já ter feito alguma atividade.

Depois disso, Tatum acordava todos os dias às 5h30 para treinar no ginásio da Chaminade College Preparatory School. O mesmo esforço ele levou para Duke, sob o comando de lendário Coach K. Atuou apenas um ano pela universidade antes de decidir entrar no draft. Boston foi o seu destino, na terceira posição, após o Los Angeles Lakers selecionar Lonzo Ball.

A idolatria por Kobe é tão grande que Tatum lembra com carinho de uma mensagem que recebeu de Kobe em 2018. O astro, que se aposentou na temporada 2016, portanto antes de o armador do Boston entrar na NBA, queria colocá-lo como personagem de um dos episódios da série “Detail”, quando o jogador estava nas finais da Conferência Leste daquela temporada.

“Foi um dos melhores momentos da minha vida”, afirmou o Tatum, então com 20 anos. “Ele falou: ‘Ei, tudo bem? Aqui é o Kobe. Você está jogando muito. Estou feliz por você. Continue assim. Se você vier para LA e quiser me encontrar, fala comigo’”, contou. Os dois se encontraram, conversaram e Tatum fez parte da série documental.

Atualmente, o Boston Celtics ocupa a primeira posição da Conferência Leste e é considerado uma das equipes favoritas para disputar a final da NBA.