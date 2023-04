Endrick mostra habilidade no basquete e prefere Ja Morant a LeBron James

Principal promessa do futebol brasileiro dos últimos anos, o atacante Endrick mostrou que o esporte bretão não é sua única especialidade. O palmeirense de 16 anos visitou a NBA Store Arena, em São Paulo, e gravou um vídeo com o canal da NBA Brasil onde falou sobre seus ídolos na liga, sua previsão para a atual temporada e ainda exibiu o seu talento nas quadras.

Em conversa com Fernando Medeiros, ex-jogador de basquete e apresentador da NBA Brasil, o atacante revelou seu jogador favorito da NBA no momento: Ja Morant, do Memphis Grizzlies. “Ele é um cara que eu gosto bastante. Eu vi ele comemorando e falando ‘It’s a parade inside my city’ e ali já fiquei doidinho”, disse Endrick em referência a uma frase dita pelo armador em uma entrevista.

Endrick foi entrevistado pela NBA Brasil e revelou sua torcida para o Memphis Grizzlies. Foto: NBA Brasil

Na segunda partida da final do Campeonato Paulista, o craque brasileiro comemorou o seu gol imitando a dança feita por Morant após o astro marcar pontos. “Eu tinha combinado com o Veiga, nós íamos fazer (a comemoração) no primeiro jogo. Só que aí não deu. Mas nós metemos no segundo e deu bom, né?”

Ao ser perguntado sobre o motivo pelo qual ele gosta tanto do atleta do Memphis, Endrick destacou a capacidade atlética e a plasticidade do jogo do atleta, pontuando também que o craque era desacreditado no high school americano. O palmeirense ainda revelou sua torcida para os Playoffs: “Eu estou torcendo para o Memphis. Eles ou o Lakers vão ganhar, quem passar é campeão.” O atacante até reconheceu a força da Conferência Leste e dos Milwaukee Bucks, mas se manteve firme em seus palpites.

Ainda no assunto de jogadores favoritos, Endrick revelou o seu top 5 atual: Ja Morant, Nikola Jokic, LeBron James, Shai Gilgeous-Alexander e Giannis Antetokounmpo. Além de gostar do jogo, o camisa 9 do Palmeiras também se diz encantando com o estilo ostentado pelos jogadores da liga norte-americana. “Uma coisa que eu me amarro no basquete são a chegada dos jogadores no vestiário. Eu gosto muito disso (lifestyle da NBA). É um estilo meio largadinho, né? Você fica de boa.”

Demonstrando conhecimento das quadras, o atacante revelou que não é o único jogador do Palmeiras a acompanhar a NBA. O vestiário alviverde, segundo ele, tem a liga como assunto recorrente e que, em diversos momentos, os próprios jogadores disputam partidas improvisadas nas cestas de basquete do academia do CT. “Querendo ou não, não dá pra viver só de futebol”, diz o atacante.

Ao final do vídeo, Endrick foi desafiado foi pelo apresentador a uma série de disputas. O jogador de futebol não fez feio e, na primeira etapa, ganhou uma partida em um brinquedo de arremessos de bolas de basquete. Na disputa de três, ele brilhou mais uma vez e acertou todas as bolas que arremessou, ganhando a segunda etapa. Por fim, o palmeirense foi sabatinado sobre uma série de comemorações famosas de jogadores e gabaritou o teste. Como prêmio, recebeu o uniforme do Memphis Grizzlies com o nome e o número de Ja Morant.