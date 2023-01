Jaylen Brown brilha, Celtics batem Pelicans e alcançam 30ª vitória na NBA; veja lances

Em grande momento na NBA, o Boston Celtics se tornou a primeira equipe a alcançar a marca de 30 vitórias na temporada regular. Na noite desta quarta-feira, os atuais vice-campeões superaram o New Orleans Pelicans por 125 a 114, diante de sua torcida. Os Celtics detêm a melhor campanha da temporada até agora.

São 30 triunfos em 42 partidas, na liderança disparada da Conferência Leste, rumo à vaga direta nos playoffs. E o bom momento, em meio à quatro vitórias consecutivas, pode ser atribuído à fase vivida pela dupla formada por Jaylen Brown e Jayson Tatum, que voltaram a liderar o time nesta quarta.

Jaylen Brown (dir.) marcou incríveis 41 pontos na vitória sobre os Pelicans. Foto: Charles Krupa/AP

Ambos registraram um “double-double”. Brown obteve sua melhor performance na temporada até agora, com 41 pontos e 12 rebotes. Tatum, por sua vez, anotou 31 pontos e 10 rebotes. “Eu não acho que isso que fizemos é o melhor que você verá nesta temporada. Tenho certeza de que temos novos limites a alcançar no futuro, em nossa carreira. Isso é apenas parte do processo”, disse Brown, confiante sobre a sequência da temporada.

Para o técnico interino dos Celtics, Joe Mazzulla, a dupla está colhendo os frutos da experiência adquirida na temporada passada, quando foram vice-campeões da NBA. “Chegar neste ponto da carreira e ter consciência de que um precisa do outro e dos seus companheiros é algo muito poderoso”, declarou.

Malcolm Brogdon e Al Horford também foram decisivos em Boston. O primeiro, que começou no banco de reservas, anotou 20 pontos, enquanto Horford contribuiu com 14. Pelos Pelicans, o destaque foi CJ McCollum, responsável por 38 pontos. Apesar da 17ª derrota, o time de New Orleans figura em terceiro lugar na Conferência Oeste, com 25 triunfos.

Tentando retomar o protagonismo no Leste, o Milwaukee Bucks venceu a segunda seguida, ao superar o Atlanta Hawks por 114 a 105. Jrue Holiday, com seus 27 pontos, liderou os anfitriões, enquanto Giannis Antetokounmpo, mesmo marcando apenas sete pontos, voltou a ser decisivo. O grego anotou um “double-double” de 18 rebotes e 10 assistências.

Com 27 triunfos e 14 derrotas, os Bucks aparecem na terceira colocação, na cola do Brooklyn Nets, que exibem 27 vitórias e 13 revezes. Na noite desta quinta, os Nets farão um aguardado confronto direto com os Celtics, numa disputa entre líder e vice-líder.

Pela Conferência Oeste, Denver Nuggets e Memphis Grizzlies seguem em disputa apertada pela ponta. Ambos os times têm exatamente o mesmo retrospecto: 28 vitórias e 13 derrotas. Nesta quarta, eles não vacilaram e fizeram a lição de casa. Os Nuggets derrotaram o Phoenix Suns por 126 a 97, enquanto os Grizzlies, na vice-liderança, bateram o San Antonio Spurs por 135 a 129.

Em Denver, Nikola Jokic e o reserva Bones Hyland anotaram 21 pontos cada, numa apresentação equilibrada dos anfitriões contra o desfalcada Suns. Jokic esteve perto de um “triple-double”, por ter registrado ainda 18 rebotes e nove assistências. Pelo time de Phoenix, o maior pontuador foi Torrey Craig, com 16, enquanto três reservas alcançaram os dois dígitos em pontuação.

Em Memphis, o nome do jogo foi novamente Ja Morant, autor de 38 pontos. Pelos Spurs, Keldon Johnson foi o destaque individual, com 24.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira na NBA

Washington Wizards 100 x 97 Chicago Bulls

Detroit Pistons 135 x 118 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 125 x 114 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 105 x 114 Milwaukee Bucks

New York Knicks 119 x 113 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 135 x 129 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 126 x 97 Phoenix Suns

Sacramento Kings 135 x 115 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta quinta-feira na NBA

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks