Brasileiro Márcio Henrique, da mesma agência de LeBron James, estará no draft da NBA

O Brasil estará presente no draft da NBA de 2023. Promessa do Franca, Márcio Henrique, de 20 anos, confirmou sua inscrição para o recrutamento. A seleção dos novatos será no dia 22 de junho, no Barclays Center, casa do Brooklyn Nets, em Nova York. O fenômeno francês Victor Wembanyama, de 19 anos e 2,21m, é apontado como escolha número 1.

“Estou animado com esse novo passo na minha carreira e com a confirmação do meu nome no Draft da NBA de 2023. Continuarei trabalhando duro todos os dias para me preparar da melhor maneira possível para essa oportunidade única na vida”, afirmou o jogador ao Estadão.

Márcio Henrique tem como representantes Fransérgio Bastos, Guilherme Pastor e Daniel Nóbrega, da Flash Forward Basketball. A empresa brasileira fechou um acordo com a Klutch Sports, a maior agência esportiva dos Estados Unidos, que trabalha com Lebron James, Trae Young, Anthony Davis, Anthony Edwards, Draymond Green, entre outros, para ajudar na caminhada do brasileiro no objetivo de entrar na NBA.

A participação no draft de 2023 dá prosseguimento ao planejamento da carreira do jogador. No ano passado, após se destacar no Globl Jam, torneio sub-23 vencido pelo Brasil ao derrotar os Estados unidos em Toronto, no Canadá, o ala-pivô passou por um período de treinos na Impact Basketball Academy, especializada no desenvolvimento de atletas para atuar na NBA e que trabalha com astros como Kawhi Leonard, Kyle Lowry e Jaylen Brown.

Márcio Henrique em ação por Franca na Basketball Champions League Américas Foto: Fiba / Divulgação

No último draft, o Brasil teve Gui Santos selecionado pelo Golden State Warriors na 55ª escolha. O jogador, porém, não conseguiu vaga no elenco antes do início da temporada e seguiu para o Santa Cruz Warriors da G-League, liga de desenvolvimento da NBA, onde registrou boas atuações.

DESEMPENHO

Na atual temporada, Márcio Henrique ostenta médias de 8,8 pontos e 4,5 rebotes em 19,1 minutos em quadra por Franca no Novo Basquete Brasil. A equipe do interior venceu todos os 32 jogos da primeira fase do NBB e agora enfrenta o Unifacisa pelas quartas de final.

O ala-pivô também registrou médias similares na campanha da conquista da Basketball Champions League Américas neste mês. Márcio Henrique terminou o torneio com médias de 8,5 pontos e 5,7 rebotes, em 16,3 minutos de quadra nos 10 jogos. Franca foi campeã invicta da BCLA.

Natural de Três Corações, em Minas Gerais, cidade onde nasceu o Rei Pelé, Márcio Henrique se mudou para Franca aos 14 anos, se destacando nas categorias de base até chegar ao profissional. A primeira convocação para defender o Brasil principal foi com o então técnico Aleksandar Petrovic.