Conheça Victor Wembanyama, jogador francês que não está na NBA, mas pode influenciar na temporada

Victor Wembanyama fez apenas duas partidas em solo americano, defendendo seu clube parisiense, mas já é considerado pelos especialistas locais a maior promessa da história da NBA. Com apenas 18 anos e 2,26 m, o francês é garantia na primeira escolha do Draft de 2023, mas já vai impactar a atual temporada.

Pelo menos metade das equipes, ou possivelmente a maioria delas, poderá não se esforçar o suficiente para ganhar os jogos visando uma melhor chance de contar com a joia. Na NBA, os piores colocados têm uma porcentagem maior de obter as primeiras seleções no Draft seguinte. Mas sem garantias, pois há um sorteio, a loteria, mesmo que ele seja direcionado a favorecer os últimos posicionados.

A preocupação já chegou a Adam Silver, comissário da NBA. O dirigente, buscando proteger a competitividade da temporada, aconselhou os times a não fazer o movimento chamado de “tank”, no qual a franquia se posiciona deliberadamente numa condição para ser derrotada na maioria de suas partidas buscando uma melhor escolha no futuro.

“Eu sei que muitos de nossos times estão salivando para conseguir contar com ele (Wembanyama) por meio da loteria. Eles podem consegui-lo, então todos devem seguir competindo duro nesta temporada”, alertou Silver.

Victor Wembanyama está tirando o sono dos donos das franquias na NBA Foto: Steve Marcus/Getty Images/AFP

No entanto, a realidade é que um grupo pequeno de equipes disputam o título. E o restante estará de olho em Victor Wembanyama. Capaz de mudar o rumo de uma franquia para sempre, o francês adicionaria instantaneamente um valor de US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões) a sua franquia, segundo um presidente anônimo consultado pela ESPN americana.

A estratégia do “tank” não é nova e ocorre nos principais campeonatos dos Estados Unidos. O país não possui rebaixamento em suas principais ligas e busca reequilibrar o cenário ajudando as piores equipes.

“Há um fator positivo nesse modelo. Os times e os mercados menos favorecidos podem se igualar aos grandes centros com peças valiosas, vindos da universidade ou também de outros países, como é o caso do Wembanyama. Isso traz uma rotação de forças dentro do próprio campeonato. Mas também há o aspecto negativo que fica evidente neste caso e já preocupa a NBA. A competitividade, a essência de qualquer esporte, pode ser comprometida. Deve haver muito cuidado e algumas medidas conjuntas entre liga e clubes para que não tenha um efeito colateral muito grave”, aponta Fábio Wolff, especialista em Marketing Esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

LeBron James, que também causou um alvoroço antes de ingressar na NBA, em 2003, chamou o francês de alienígena.

Todo mundo vem sendo chamado de ‘unicórnio’ nos últimos anos, mas ele parece mais um alien. Ninguém nunca viu alguém tão alto como ele e que ao mesmo tempo consegue fluir naturalmente e é gracioso em quadra” LeBron James

Jalen Rose, ex-jogador e hoje comentarista, também o coloca como o maior prospecto da história. “Nunca vimos algo assim desde Kareem Abdul-Jabbar. É algo tão grande que, se LeBron James estivesse neste próximo draft, seria a escolha de número 2″, comentou Rose.

O que impressionou em Victor não foi só o tamanho, mas sim o arsenal que o garoto já possui. Nas duas partidas de seu Metropolitans 92, diante do G League Ignite, o camisa 1 acertou bolas de três, arremessos saltando para trás, força e agressividade no garrafão, além de dominância na defesa. No primeiro amistoso, terminou com 37 pontos, sendo sete bolas para três, mais 5 tocos. Já no segundo, dois dias mais tarde, 36 pontos, 11 rebotes, 4 assistências e mais 4 tocos. O mundo do basquete veio abaixo e passou a falar somente no francês.

Além do impacto na NBA, Wembanyama promete sacudir também a olimpíada. A França, que sediará os Jogos de 2024, já conta com um time forte e terá um super reforço na busca por destronar os Estados Unidos.