Morcego entra na quadra durante jogo da NBA e é perseguido por mascote do Spurs; veja vídeo

A partida ainda estava no começo. Os Spurs venciam os Timberwolves por 5 a 3 no primeiro quarto, quando o animal invadiu a quadra batendo asas. Os jogadores deixaram a quadra e foram se proteger no banco de reservas. Foi a vez então da mascote entrar em cena e mostrar sua destreza. O Coyote tentou capturar o morcego duas vezes sem sucesso.

Na terceira tentativa, no entanto, ele conseguiu prender o voador entre a rede e o chão da quadra, o que lhe rendeu aplausos do público no ginásio. A mascote ainda recebeu um abraço do ala Devin Vassell, dos Spurs, pelo feito. Havia apreensão com a presença do morcego.