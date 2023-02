Yago, da seleção de basquete, é vítima de racismo em jogo na Espanha: ‘Nunca havia passado por isso’

O jogador da seleção brasileira de basquete Yago foi vítima de racismo em uma partida com a camisa do Ratiopharm Ulm, da Alemanha, diante do Badalona, na Espanha, pela EuroCup, nesta última terça-feira. Imagens da transmissão do jogo mostram uma torcedora na arquibancada gritando a palavra “mono” (macaco, em espanhol) duas vezes na direção do atleta, enquanto ri após a injúria racial. O lance foi no último quarto da partida quando o jogador recebeu uma falta técnica.

O Badalona venceu o Ratiopharm Ulm por 82 a 76, mas o destaque foi Yago. Ele anotou 16 pontos, acertando quatro dos nove arremessos de três pontos, deu oito assistências e pegou sete rebotes. Yago deixou o basquete brasileiro rumo ao alemão em julho do ano passado.

O esporte espanhol segue sendo espaço para ataques racistas. Estamos vendo os casos envolvendo o Vini Jr., agora temos um explícito caso no basquete, onde o brasileiro Yago foi chamado de “macaco” por torcedores. Está aí, visível a agressão e o crime. pic.twitter.com/FHUD9iBea9 — Josias Pereira ✊🏾 (@josiaspereira) February 8, 2023

“Graças a Deus, eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. Nunca havia passado por isso na minha vida, por uma situação como essa nem no Brasil, nem em outros países onde joguei com meus clubes e com a seleção brasileira. Não consigo entender o motivo disso. É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no esporte, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da conscientização e de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude”, disse Yago.

A CBB divulgou uma nota nesta quarta-feira cobrando punição à torcedora e manifestando apoio ao atleta brasileiro. A entidade também disse que vai protocolar junto à Fiba um pedido de investigação do caso para que os responsáveis pelo crime sejam identificados e punidos na esfera esportiva e civil, de acordo com as leis espanholas.

“A CBB espera que as autoridades espanholas atuem com o rigor da lei e que crimes como esse não passem mais impunes. Yago, estamos com você, e temos a certeza que NADA irá pará-lo”, diz trecho da nota.

Yago e Vinicius Junior: vítimas de racismo na Espanha

Além de Yago, outro atleta brasileiro tem sido vítima de racismo na Espanha. O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, vem sendo alvo de ofensas racistas desde que chegou ao clube madrilenho, em 2018. Nos últimos meses, no entanto, os ataques cresceram e se tornaram mais virulentos. No fim de janeiro, torcedores do rival Atlético de Madrid penduraram um boneco enforcado, com camisa do Real, com nome e número do brasileiro, numa das pontes da capital espanhola.

“Isto é um problema do futebol espanhol. Eu sou parte do futebol espanhol e acho que este é um problema que precisamos resolver. Porque parece que o Vinícius é o culpado, mas ele está sendo vítima de uma coisa que eu não entendo”, declarou o técnico Carlo Ancelotti.