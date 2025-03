Brasil vence Alemanha e volta ao Mundial de Beisebol após 13 anos

Além do Brasil, a Colômbia já havia se classificado, com três vitórias. No fim de fevereiro, Nicarágua e Taiwan confirmaram as vagas. A disputa do WBC será em março de 2026, em Porto Rico, Japão e EUA. As quatro últimas seleções classificadas entram nos grupos que já contam com outros 12 times definidos (veja abaixo).

O Brasil saiu perdendo nesta quinta-feira, mas logo virou o placar para 2 a 1. A Alemanha até encostou. O time brasileiro, contudo, abriu vantagem e chegou a ter 6 a 2 ao fim da quinta entrada (do total de nove).