Brasileiro com ‘braço’ de US$ 1 milhão supera lesão e se aproxima da MLB

Aos 23, Pardinho foi promovido ao Buffalo Bisons, no começo de junho. O time é da categoria chamada Triple A, apenas um nível abaixo em relação à MLB. O arremessador jogava no Fisher Cats, do Double A. Ambos são filias dos Blue Jays. A próxima promoção depende do desempenho do atleta no atual campeonato e é prevista para acontecer em até dois meses. Ao final da temporada, outro clube da MLB pode oferecer uma proposta ao jogador.

Diferente das categorias de base do futebol, por exemplo, os níveis A, AA e AAA (single, double e triple A) do beisebol são divididos por nível técnico e não por idade. Por isso, é mais comum que atletas cheguem à Major League por volta dos 26 anos, bem mais tarde do que a profissionalização de um jogador do outro esporte.