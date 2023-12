COB anuncia indicados ao prêmio de melhor atleta de 2023; veja como votar no ‘Alteta da Torcida’

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) divulgou, neste domingo, os indicados ao prêmio de Melhor Atleta do Ano de 2023. Ana Patrícia e Duda (dupla vice-campeã mundial de vôlei de praia), Bia Haddad (tenista semifinalista em Roland Garros) e Rebeca Andrade (campeã mundial na ginástica) são as representantes femininas. A disputa no masculino está entre Filipe Toledo (surfista campeão mundial), Hugo Calderano (quinto do ranking mundial do tênis de mesa) e Marcus D´Almeida (líder do ranking mundial do tiro com arco).

Os vencedores serão revelados no dia 15 de dezembro, no Prêmio Brasil Olímpico, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Os melhores de 2022 foram os medalhistas olímpicos e mundiais Alison dos Santos, do atletismo, e Rebeca Andrade, da ginástica.

A escolha dos indicados a Melhor Atleta do Ano e dos melhores das modalidades foi feita por um colégio eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, a Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte.

Alison dos Santos, do atletismo, é o atual detentor do título no masculino. Foto: Aleksandra Smigiel/Reuters

A 24ª edição do Prêmio Brasil Olímpico terá categorias inéditas como Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina) e Atleta Revelação. O prêmio Atleta da Torcida tem como candidatos Augusto Akio (skate), Bárbara Domingos (ginástica rítmica), Beatriz Ferreira (boxe), Darlan Souza (vôlei), Flavia Saraiva (ginástica artística) e Guilherme Costa, o Cachorrão (natação).

O público será responsável por definir quais atletas levarão para casa os prêmios de Atleta da Torcida e Prêmio Inspire e os novos Atleta Revelação e Retorno do Ano. As votações são feitas no site do Prêmio Brasil Olímpico.

Veja os vencedores de cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico

Continua após a publicidade