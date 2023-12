Alfredo Gomes, o Rei do Fôlego, foi o primeiro campeão da Corrida de São Silvestre

Às 23h30 de 31 de dezembro de 1925 era realizada a primeira Corrida de São Silvestre, um sonho concretizado pelo jornalista Cásper Líbero. Ele se inspirou em uma corrida noturna em Paris, na qual os corredores seguravam tochas, e resolveu investir em uma versão brasileira na pulsante Pauliceia Desvariada, que vivia intensamente o movimento Modernista. O vencedor foi Alfredo Gomes (1899-1963), atleta do Clube Esperia conhecido por Rei do Fôlego. O prêmio foi uma linda taça, que faz parte do acervo desse clube da Zona Norte Paulistana, que começou a investir em atletismo em 1903. Neto de escravizados, o Rei do Fôlego foi o primeiro atleta negro brasileiro a participar dos Jogos Olímpicos, em 1924 em Paris. Entre 1919 a 1930, ele venceu a maioria das competições das quais participou.

Foto: Clube Esperia

Na Olimpíada de Paris, foi ele quem levou a nossa bandeira. Gomes competiu na maratona (42km), mas como as condições climáticas foram extremas, ele mais 14 atletas quebraram. Gomes, que nasceu em Areias, entrou no Clube Esperia em 29 de novembro de 1921. Foi um grande expoente do atletismo na década de 1920. Venceu a Volta de São Paulo, conhecida como Estadinho (25 km - 1923 e 1928), a Urbino Taccola (9.600 metros rasos - 1922, 1923 e 1928); a Volta de Campinas (10 km - 1926), Corrida Rústica Fanfulla (10 km - 1922, 1923, 1925, 1926, 1927, 1928 e 1929); Clube Capineiro de Natação e Regata (4 km e 250 m rasos - 1926); a Rústica (3 km com obstáculos - 1929); além da primeira São Silvestre, foto da taça do campeão abaixo.

Foto: acervo Clube Esperia

O Estadão cobriu a primeira São Silvestre, que tinha 8,8 km. A largada foi às 23h30, em frente ao Parque Trianon, na Avenida Paulista, e seguiu para a Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Rua Santo Amaro, Parque Anhangabaú, Av. São João, Rua Líbero Badaró, Largo São Bento, Rua Florêncio de Abreu, Av Tiradentes, com chegada na Praça dos Esportes - na Ponte Grande. O vencedor recebeu também uma medalha de ouro. Sessenta atletas se inscreveram e 48 competiram.

Foto: acervo Clube Esperia

O clube foi criado em 1899, por quatro imigrantes italianos, adeptos do Remo. No aniversário de cinco anos do clube, em 1904, foi realizada a e corrida intersocial - 10 km de "Cross Country". Em 1906, foi construída uma avenida circundando o Clube, que serviu por vários anos para treinamento de corridas de atletismo. Anos mais tarde, foi construída uma pista de 100 metros, permitindo treinos de arremesso de discos, dardos, martelos e corridas de 100 metros. Esses avanços colaboraram para a consolidação de outras provas, como: Corrida rasa - 800 metros e "Cross Country" - 10 km, concurso de amadores organização pelo Esperia em 1907; "Cross Country" - 10 Km, em comemoração ao aniversário de fundação do Clube em 1907 e corrida rasa meio fundo - 3000 metros em volta da avenida que circunda o Clube em 1909. Na comemoração do 11º aniversário de fundação, em 1910, o Esperia organizou o 1º Campeonato Brasileiro de Corrida, no Parque Antártica, Uma corrida de 20KM, da qual participaram atletas do Sport Club Esperia, de Santos; Associação Athletica São Bento, de Jundiaí; Velo Club Santista, Sport Club Officina Atens, também de Jundiaí, Club de Regatas Tietê e o Clube Esperia. Vale relembrar que na década de 10, surgia o mais antigo campeão de atletismo do Clube Esperia, Urbino Taccola. Imigrante de Piza, ele entrou no Esperia por volta de 1907 e logo se destacou entre os maiores corredores do Estado, com grande sucesso nas corridas de 1909. Entre os anos de 1922 e 1928, o Clube promoveu o Circuito Ponte Grande - Sant´Anna e volta - 9.600 metros, denominado "Urbino Taccola" em homenagem ao primeiro grande campeão esperiota. E a segunda São Silvestre também foi vencida por um esperiota: Heitor Blasi.

André Bertin, historiador do Clube Esperia, explica que o atletismo era muito forte nas primeiras décadas do século XX. Na Olimpíada de Los Angeles, em 1932, o Brasil mandou para os EUA quatro atletas do Esperia: Matheus Marcondes, Antonio Giusfredi, Carmine Giorgi e Carlos Joel Nelli. Além da taça do Rei do Fôlego, o acervo do clube reserva outros tesouros do esporte nacional, como 1º troféu da Travessia de São Paulo a Nado, instituído em 1924; Taça do 1º Torneio Paulista de Polo Aquático de 15/11/1927; Taça do 1º Campeonato Paulista de Bola ao Cesto - 1925; Taça do 1º Campeonato Paulista de Bola ao Cesto, feminino - 1931; 1ª Taça da Prova "Fanfulla" Corrida Rústica - 1922; 2ª "Taça Antártica" ao vencedor da maratona - Matheus Marcondes, entre outros troféus. A visitação ao acervo histórico deve ser agendada através de e-mail com autorização da diretoria do CLUBE ESPERIA | Clube Poliesportivo.