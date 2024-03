Benson Kipruto vence a Maratona de Tóquio

Com 9,4 ºC e 22% de umidade, 35.296 corredores, 13.297 estrangeiros, largaram às 9h deste ensolarado domingo, 3 de março, em Tóquio, aplaudidos por mas de um milhão de pessoas distribuídas por todo o trajeto de 42 km. O grande favorito, o queniano Eliud Kipchoge (Nike) liderou até o KM 19, quando foi sendo ultrapassado pelo primeiro pelotão, e depois pelo segundo, terminando em décimo. Na disputada pela liderança, os quenianos Timothy Kiplagat (Nike) e Benson Kipruto (adidas), se revezaram na primeira posição; e a 2km da linha de chegada, Kipruto ligou o turbo. Aos 32 anos, ele venceu a primeira das Majors Marathon do ano, com o tempo de 2:02:16, quebrando o recorde da prova, e garantindo 25 pontos nesse circuito da elite mundial pela vitória. No feminino deu Etiópia, com Sutume Asefa Kebede, com a marca de 2:15:55, também garantindo 25 pontos e o recorde da prova. A favorita, a holandesa Sisan Hassan finalizou em quarto, conquistando 4 pontos.

foto: arquivo pessoal

"A corrida foi muito boa, estou feliz com meu resultado, estabeleci o recorde da prova. Quero agradecer a todos e pretendo voltar no futuro", declarou o campeão, na coletiva pós prova. Kipruto correu calçando o modelo Adios Pro Evo 1. Esta é a segunda Major que ele vence, a primeira foi em Chicago em 2022, e no ano passado ele terminou essa maratona em segundo.

foto: Tokyo Marathon

A melhor classificação dos atletas japoneses foi no feminino, com 0 Hitom Niiya, que concluiu a prova muito emocionada aos 2:21:50. No masculino, foi o número 113, Yusuke Nishiyama em nono com o tempo de 2:06:31, na frente de Kipchoge - o décimo com o tempo de 2:06:50. "Só posso dizer que o esporte envolve dias bons e dias ruins. Infelizmente, hoje foi um dia ruim para mim. Quero parabenizar todos os participantes que chegaram à linha de chegada, todos perseguindo seus próprios objetivos e sonhos. Obrigado Tóquio e aos fãs ao redor do mundo por todo o seu amor e apoio! Aproveitamos as lições de hoje para construir o amanhã", escreveu Kipchoge no seu perfil no Instagram.

foto: arquivo pessoal

PUBLICIDADE Da elite brasileira, Janaína Santana, que é bicampeã da Maratona de Florianópolis e recordista dessa prova, chegou na 57ª posição com o tempo de 2:51:25. No masculino, o amador Ed Carlos Oliveira Silva, que treina na MPR, conquistou a 305ª posição, com 2:37:54. "Muito feliz de voltar performar em corrida de longa distância e numa Major! A Maratona de Tóquio é perfeita", escreveu Janaína no seu Instagram. Pódio

Publicidade

Masculino

1º Benson Kipruto (KEN) - 2:02:16

2º Timothy Kiplagat (KEN) - 2:02:55

3º Vincent Kipkemoi Ngetich (KEN) - 2:04:18

Feminino

Publicidade

1ª Sutume Asefa Kebede (ETH) - 2:15:55

2ª Rosemary Wanjiru (KEN) - 2:16:14

3ª Amane Beriso Shankule (ETH) - 2:16:58