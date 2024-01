Comemore os 470 anos de São Paulo correndo

Como já é tradição, o 26º Troféu Cidade de São Paulo será realizado na região do Ibirapuera. É uma 10km e este ano terá também 6,1 km, nas modalidades corrida e caminhada. E a 10km terá a modalidade Especial, para os PNDs, com largada 10 minutos antes. Corri esta prova três vezes, em todas choveu muito, mas como é calor basta ir de boné para não se incomodar com os pingos no rosto. Em uma delas foi uma tempestade, mas sem raios, logo após a largada. Não vou esquecer essa prova nunca.

A etapa deste ano está com as inscrições esgotadas - eram 10 mil vagas. E tem premiação em dinheiro para o pódio masculino e feminino. Primeiro lugar receberá R$ 2 mil; segundo R$ 1 mil; terceiro R$ 800,00; quarto R$ 600; e quinto R$ 400. A retirada do kit é na véspera, no estacionamento Hospital Edmundo Vasconcelos, entre 9h e 20h.

A largada será às 6h30, no Obelisco. A prova é uma realização da JJS Eventos e conta com o patrocínio master do Hospital Edmundo Vasconcelos, Copatrocínio da Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Apoio da Italac, Montevergine, Paraguaçu Participações e MPD Engenharia, Apoio de Mídia da Rádio Transamérica, Apoio Oficial: Prefeitura de São Paulo e Federação Paulista de Atletismo e Ação Institucional São Paulo pelo Clima.