Corrida e Caminhada pela Inclusão do Instituto Olga Kos terá duas edições em março: São Paulo e Rio

No dia 17 de março de 2024, às 7h, São Paulo recebe a Corrida e Caminhada pela Inclusão - Olga Kos Ano X - que pretende reunir mais de 15 mil corredores nas distâncias de 6,1 km e 10km nas imediações do Parque Ibirapuera. O evento será realizado em comemoração ao Dia Internacional da síndrome de Down (21/3) . E há duas novidades: haverá a primeira etapa no Rio de Janeiro, em 31 de março, e a Shell Brasil fechou o patrocínio máster para ambas etapas, que contam também com o patrocínio do Bradesco Seguros. As inscrições estão abertas no Ticket Sports.

Foto: Instituto Olga Kos

PUBLICIDADE Para efetuar a inscrição como PCD, tanto no Rio como em São Paulo, é obrigatório o envio de um e-mail à empresa organizadora do evento, corrida@institutoolgakos.org.br, acompanhando documento de identidade, laudo e documento comprobatório desta condição. Após o recebimento, análise e aprovação dos documentos, a empresa organizadora enviará por e-mail um cupom para que o atleta possa finalizar sua inscrição. Para a etapa de São Paulo só há opção de comprar com o cupom do patrocinador, público geral e PCD já esgotaram. "Nossos eventos esportivos cresceram muito e, agora, são oficialmente parte do Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo. Isso é resultado e reconhecimento de um importante trabalho em prol da inclusão de pessoas com deficiência. Essa décima edição, será especial, com certeza", explica Janaina Ferreira, coordenadora do Depto. de Esportes do Instituto Olga. Rio A largada da Corrida e Caminhada pela Inclusão - Olga Kos Rio Ano I será em 31 de março, às 8h, no Aterro do Flamengo, nas modalidades 5km e 10 km com a expectativa de atrair mais de 10 mil corredores. Na ocasião serão aceitas doações espontâneas de um quilo de alimento não perecível. As inscrições estão abertas a R$ 45,90 e há disponível os três tipos: público geral, PCD e Patrocinadores.

Publicidade

"Essa será a primeira de muitas corridas inclusivas e fará o mesmo sucesso que em São Paulo. Nossas oficinas de artes e esportes também atenderão muitas pessoas com deficiência e vulnerabilidade no Rio. A expectativa é grande", garante Wolf Kos, presidente do Olga.

Desde 2015, o Instituto Olga realiza, em São Paulo, duas corridas de rua por ano que, atualmente, concentram até 20 mil corredores no Obelisco do Ibirapuera, em distâncias de 6,1Km e 10Km. Os eventos criados para incentivar a prática esportiva e também para promover a inclusão social, se tornaram uma tradição do calendário de corridas de rua da capital paulista e agora, chegam em outros estados brasileiros. As corridas celebram o Dia Internacional da Síndrome de Down (comemorado em 21 de março) e Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (comemorado dia 03 de dezembro), respectivamente.

Foto: Olga Kos

SERVIÇO

SP - Corrida e Caminhada pela Inclusão - Olga Kos Ano X

Data: 17/03/2024 às 7h00

Publicidade

Local: Obelisco do Ibirapuera - São Paulo

Endereço: Complexo Viário Ayrton Senna - Vila Mariana, São Paulo

Inscrições:corrida@institutoolgakos.org.br e no Ticket Sports

RJ - Corrida e Caminhada pela Inclusão - Olga Kos Rio Ano I

Data: 31/03/2024 às 8h00

Publicidade

Local: Aterro do Flamengo

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, s/n, Parque do Flamengo, Rio de Janeiro

Inscrições:corrida@olgario.org.br e no Ticket Sports

Entrega de Kits: Local: Shopping Bossa Nova - Av. Almirante Silvio de Noronha, 365 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20021-010DATAS E HORÁRIOS: Datas: 28,29 e 30/03. Horário: das 11h às 20h30