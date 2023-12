Fábio Jesus vence a 24ª Volta Internacional da Pampulha

Fabio Jesus Correia (São Paulo FC) acabou com o jejum brasileiro, que durava desde 2019, na 24ª Volta Internacional da Pampulha, na manhã deste domingo, 10 de dezembro, em Belo Horizonte. O fundista completou os 18 km em torno da lagoa da Pampulha com o tempo de 56min03s. Detalhe, o pódio masculino foi 100% brasileiro. No feminino, a queniana Viola Kosgei garantiu o lugar mais alto do pódio, após completar a prova em 1h05min30s.

Foto: Foco Radical/Yescom

No masculino, Ederson Villela Pereira foi o segundo e Sávio de Paula da Silva, o terceiro. No feminino, Kleidiane Barbosa Jardim (em 2º), Amanda Aparecida de Oliveira (em 3º) e Jéssica Ladeira ( em 4º) foram as melhores representantes do Brasil.

Milhares de atletas largaram para a essa tradicional corrida de rua mineira, muito utilizada como preparação para a Corrida Internacional de São Silvestre, no dia 31 de dezembro.

Desde os quilômetros iniciais, Fábio mostrou a que veio, com muita determinação e bom preparo físico. O atleta, melhor colocado na São Silvestre do ano passado, com o quarto lugar, e que também foi vice-campeão da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro deste ano, sobrou pelas ruas de um dos cartões-postais de Belo Horizonte neste domingo.

Fábio manteveum ritmo intenso e forte, do começo ao fim, e não foi ameaçado em nenhum momento da disputa pelos atletas africanos.Depois de 56min03s o baiano foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, e contou que veio de uma preparação intensa para chegar a este importante resultado.

"Quero agradecer primeiramente a Deus. Estou feliz em estar aqui mais uma vez, ainda mais sendo campeão. A prova exigiu um ritmo muito forte. Não tem sido fácil, pois estou fazendo uma sequência de provas para chegar bem e com velocidade. Agora é continuar a preparação até a São Silvestre, para fechar o ano da melhor maneira possível", comemorou o atleta.

Continua após a publicidade

Já entre as mulheres, novamente o Quênia se colocou no topo do pódio da 24ª Volta Internacional da Pampulha, domínio que vem acontecendo desde 2017. Desta vez, a vitória veio após o bom desempenho de Viola Kosgei, de 24 anos. A atleta, que este ano já venceu a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e a Maratona de Curitiba, sagrou-se vitoriosa também em Belo Horizonte.

"Foi uma corrida muito boa. Precisei colocar um ritmo forte, e achei o percurso bem difícil, especialmente ali nos quatro quilômetros finais. Mas o resultado final foi muito bom. Estou contente", contou a queniana, que também estará na São Silvestre.

Foto: Foco Radical/Yescom

A mineira Kleidiane Barbosa Jardim foi a melhor brasileira. Ela completou a prova na segunda colocação, com 1h06min39s, e chegou a liderar a disputa em alguns momentos no início do percurso. "A prova de hoje foi num ritmo bem forte, o clima estava bom, porque não estava tão quente, mas umidade estava um pouco alta, e isso dificultou bastante durante o percurso. Mas no geral, gostei bastante da disputa. Temos dias não tão bons, e outros melhores, e tem hora que tudo funciona bem. E hoje foi um desses dias, estou feliz com 2º lugar. Agora o foco é a São Silvestre", disse a atleta, que em no mês passado conquistou a segunda colocação na Meia Maratona de Curitiba.

A Caixa Econômica Federal apresenta a 24ª Volta INTL da Pampulha, organizada pela Yescom, compatrocínio de Café 3 Corações, Drogarias Pacheco, Smart Fit, Assaí, Itambé, Movida, Unimed, Powerade, Centerminas Expo, Montevérgine, Espaçolaser, Dois Cunhados, Leão, Panco, Shell Box, webmobi, Belvita, Afya, Blackskull. O Hotel Oficial Intercity; apoio especial da Prefeitura de Belo Horizonte, com supervisão da Federação Mineira de Atletismo (FMA) e Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); e promoção da Globo.

Resultados da 24ª Volta Internacional da Pampulha

Continua após a publicidade

Masculino

1. Fabio Jesus Correia (Brasil), 56min03s

2. Ederson Villela Pereira (Brasil), 57min18s

3. Savio de Paula da Silva (Brasil), 57min22s

5. Giovani dos Santos (Brasil), 57min40s

Continua após a publicidade

Feminino

1. Viola Jelagat Kosgei (Quênia), 1h05min30s

2. Kleidiane Barbosa Jardim (Brasil), 1h06min39s

3. Amanda Aparecida de Oliveira (Brasil), 1h07min13s

4. Jéssica Ladeira Soares (Brasil), 1h07min25s

5. Scholastica Jepkemboi (Quênial), 1h08min23s