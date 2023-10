Kelvin Kiptum quebra o recorde mundial da maratona em Chicago

Na manhã deste domingo, 8 de outubro, o fundista queniano Kelvin Kiptum (Nike) quebrou o recorde mundial da maratona. Ele cruzou a linha de chegada da Bank of America Chicago Marathon (EUA) com o tempo de 2:00:35; trinta e quatro segundos mais rápido que a marca anterior, do também queniano, a lenda do atletismo, Eliud Kipchoge (2:01:09/Berlim/2022). No feminino, a holandesa Sifan Hassan (Nike/Team GSC) venceu com o tempo de 2:13:44, o que dá a ela o título de segunda mais rápida do mundo. Na Maratona de Berlim, a etíope Tigst Assefa (adidas) estabeleceu o novo recorde mundial da modalidade: 2:11:53. Tanto Chicago como Berlim fazem parte do circuito Majors Marathons, que tem a melhor premiação em dinheiro.

Foto: Kelvin Kiptum/World Athletics/Getty Images

Kiptum venceu em Chicago com uma larga vantagem, mais de três minutos do segundo colocado Benson Kipruto (2:04:02). O terceiro foiBashir Abdi com o tempo de 2:04:32."Meu objetivo era quebrar o recorde do percurso, mas veio o mundialestou muito feliz", disse Kiptum para a assessoria de imprensa da World Athletics. "Um recorde mundial não estava em minha mente, mas eu sabia que um dia poderia ser o recordista mundial."

Chicago foi a apenas terceira maratona de Kiptum e a segunda do ano. Geralmente os fundistas da elite optam por disputarem duas maratonas por ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo. Em abril, ele correu a Maratona de Londres e foi o campeão com o tempo de 2:01:25. A primeira maratona dele foi em Valência (Espanha), em dezembro de 2022, que finalizou com o tempo de 2:01:53. A nova marca deve ser ratificada em breve pela World Athletics.

Foto: Sifan Hassan/arquivo pessoal

Chicago foi a segunda maratona de Sifan, que escreveu em seu Instagram: "O primeiro pelotão decolou em um ritmo alucinante, mas eu queria me juntar a ele e sofri muito nos últimos cinco quilômetros. Mas, nossa, ganhei novamente na minha segunda maratona em um tempo fantástico, não poderia estar mais feliz."