MPR fecha patrocínio com a Mizuno

A marca japonesa, distribuída no Brasil pela Vulcabras, escolheu a MPR "por ser a assessoria esportiva mais consolidada do Brasil e fazer parte do movimento estratégico da empresa para estar mais próxima das comunidades de corrida brasileiras". A Olympikus, do mesmo grupo Vulcabras, tem parceria com a assessoria Ademir Paulino, em São Paulo. A Run&Fun, que existe há mais de 30 anos, já foi Nike, Mizuno e agora é Track&Field. No Brasil, a Mizuno patrocina os triatletas Miguel Hidalgo, Bruna Stolf, Reinaldo Colucci, José Belarmino, Rodrigo Lobo, Santiago Ascenço e Luca Ascenço. Na foto acima estão: Evandro Kollet, diretor de Desenvolvimento (Vulcabras); Marcio Callage, diretor de Marketing (Vulcabras), Emerson Gomes (MPR); Pedro Bartelle, CEO (Vulcabras); Giancarlo Zimmer, diretor Executivo (Mizuno), Fábio Rosa (MPR) e César Augusto de Oliveira (MPR).

A MPR traz no nome as iniciais do seu fundador, o treinador Marcos Paulo Reis, que é carioca e há décadas trocou a capital fluminense pela paulista. Ele veio do triatlo, que é uma das modalidades que sua assessoria oferece além da corrida. Paulo foi por duas vezes o técnico da seleção olímpica brasileira do triatlo. A empresa tem patrocínio do C6Bank e da Michelob Ultra; e é parceira da Gatorade, Dux e UltraCoffee. Com a adidas, estavam há mais de dez anos.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, afirma que "o apoio da Vulcabras ao esporte vai além do desenvolvimento e produção de calçados com tecnologia e inovação para a alta performance - a empresa é detentora também das marcas Olympikus e Under Armour. Os patrocínios de atletas e assessorias, somados aos eventos esportivos proprietários, incentivam o esporte nacional e levam a prática esportiva para milhares de brasileiros". Além da MPR, a Mizuno também patrocina a Lobo Assessoria Esportiva, de Rodrigo Lobo e Santi Treinos, de Santiago Ascenço.

Além do fornecimento da camiseta do uniforme do staff e dos alunos, a Mizuno afirma que se trata de uma parceria ampla ao longo das maiores provas nacionais e internacionais, com fornecimento de produtos, campanha de comunicação integrada e apoio em viagens.