New Balance lança o super tênis FuelCell SuperComp Elite v4

E aí, você corredor ou corredora de rua que já tem uma longa estrada de treinos e está de olho em bater seus recordes pessoais na maratona. E se for torcedor do São Paulo Futebol Clube vai gostar mais ainda desta novidade. Mais um Super Tênis de placa de carbono chega às prateleiras. A New Balance acaba de lançar em todo o planeta o FuelCell SuperComp Elite v4 (R$ 1.999,99), já à disposição no e-commerce oficial e nas lojas da marca.

Foto: New Balance

PUBLICIDADE Não é um calçado esportivo para iniciantes nem para quem tem lesões pré-existentes, ou cartilagem surrada nos joelhos. É um tênis de corrida da categoria "performance", indicado para quem está super bem condicionado, tem treinador, assessoria esportiva, fisioterapeuta e etc. Ou é corredor raiz, daqueles canelas finas, que vão e voltam correndo do trabalho, ou trabalham literalmente correndo, e mordem os pódios todos os domingos nas corridas de rua. Mas se o corredor recreativo ou iniciante quiser experimentar na loja, ou em testes nos parques por aí, vale a experiência. O super tênis tem uma pegada diferente, te empurra pra frente, é super leve e favorece a pisada com médio pé, bem rápida no solo. "Dentro da linha de performance da New Balance, o FuelCell SuperComp Elite v4 é um modelo diferenciado e bastante especial. É o calçado mais tecnológico da marca e pensado principalmente para os corredores mais avançados que buscam bater seus recordes pessoais ou querem um calçado mais veloz para o dia da prova. Outro ponto importante é que este modelo chegou ao Brasil ao mesmo tempo em que foi lançado em todo o planeta, o que mostra o carinho e o cuidado da New Balance com os corredores de nosso país", afirmaLeandro Moraes, diretor de Marca da New Balance.

Foto: New Balance

Nesta quarta atualização a entressola foi reformulada.É feita com o novo composto FuelCell com infusão de PEBA, combinado com a tecnologia Energy Arc presente em uma placa de carbono mais leve e responsiva, que oferece ao corredor o maior retorno de energia de todos os tempos entre os calçados que fazem parte da plataforma FuelCell, da New Balance. E no cabedal (parte superior do tênis), a novidade é a malha super leve desenvolvida com a tecnologia FANTOM FIT. Essas reformulações presentes tanto no cabedal quanto na entressola fizeram com que o modelo tivesse uma redução de peso em relação ao seu antecessor, o que contribui para gerar ainda mais performance e velocidade.

Foto: New Balance

Também deram uma repaginada no visual do modelo, com a introdução da logomarca "N" da New Balance na parte externa do cabedal. Já o solado, com áreas de borracha que geram mais tração e durabilidade, foi construído em um perfil para proporcionar uma transição de passada mais fluída.

Além do Super Tênis, fazem parte dessa família FuelCell os modelos FuelCell SuperComp Trainer e FuelCell Rebel, sendo que o FuelCell SuperComp Elite v4 é o de mais alta performance entre eles.

Foto: New Balance

FICHA TÉCNICA

? Entressola: elaborada com a tecnologia FuelCell com infusão de PEBA, combinada à reformulada placa de carbono com a tecnologia Energy Arc, ajudam a aumentar a propulsão e o retorno de energia; ? Drop: 4mm; ? Peso: 188g (modelo feminino - 36) / 237g (modelo masculino - 41); ? Cabedal: desenvolvido em FANTOM FIT, que deixa o calçado mais leve e confortável, e proporciona o calce ideal; ? Público-alvo: corredores de nível intermediário a avançado; ? Indicação de uso: treinos de velocidade e ritmados; competições/provas de 5km a maratonas; provas de triathlon; ? Grade: 34 ao 40 (modelo feminino) / 38 ao 44 (modelo masculino).