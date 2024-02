Qual é o perfil do corredor de rua brasileiro?

O Ticket Sports, plataforma de compra de inscrições para eventos esportivos, acaba de divulgar a pesquisa "Perfil do Atleta Brasileiro", baseada nos dados de 1 milhão e 300 mil inscrições realizadas em 2.466 provas, como corridas de rua, em trilha, provas de mountain bike, triatlo, e outros esportes outdoor. É a sétima edição do estudo. No comparativo com 2022, houve aumento dos corredores no Nordeste e o número de mulheres voltou a crescer, são 43%, mas longe ainda dos 53%, marca que o público feminino atingiu em 2018.

Foto: SP City Marathon

PUBLICIDADE Como nos últimos anos, o esportista brasileiro gosta mesmo é de correr na rua, e são nessas provas que se inscreve. Das inscrições, 82,4% foram para provas de corrida de rua, seguidas por ciclismo (5%) e triatlo (3,3%). A idade média do esportista se manteve: 36 a 45 anos (32,6% do total), com leve aumento nas faixas entre 15 a 25 anos (7,9% do total - aumento de o,9%), e 26 a 35 anos (24,6% do total, aumento de 0,6%). Melhores dias para compras se mantiveram no começo da semana: segunda-feira (18,4%) e terça-feira (17,8%). E o pior dia é o sábado, com apenas 8,4%. Quanto ao horário - a maioria das compras é efetuada entre 13h e 18h.

Foto: Ticket Sport

Consolidando os dados, podemos dizer que o esportista brasileiro é um homem de 40 anos, que mora no Sudeste (60,2%), faz sua inscrição no celular (60,2%), no período vespertino. Alguém como o ex-jogador de futebol Kaká, 41 anos, que por sinal correu já correu a Maratona do Rio, ou o cantor Thiaguinho, os pais dele são professores de Educação Física.

"A análise do perfil do público é uma tradição para nós. Gostamos de comparar resultados e fazer um compilado para entender comportamentos e tendências. Lançá-lo no início do ano significa entregar nas mãos de organizadores e marcas um exercício perfeito para o planejamento do ano", afirma Gabriella Donatello, gerente de marketing do Ticket Sports.

A pesquisa completa está disponível gratuitamente na plataforma da empresa, reforçando uma das suas principais missões de fornecer conhecimento para o mercado, mas é necessário preencher um formulário.

Link da pesquisa- Ticket Sports - Perfil do Atleta Brasileiro 2023