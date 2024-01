Representantes das maratonas de Valência e Buenos Aires e da World Athletics vêm ao Brasil

Entre 30 e 31 de janeiro, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista (SP), vai rolar o Summit ABRACEO ( Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor)/CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). Serão dois dias de troca de experiências e informações com especialistas nacionais e internacionais num ambiente de negócios. Entre eles, Alessio Punzi, Head of Running and Mass Participation da World Athletics, uma das principais autoridades do mundo no assunto; Marc Roig, da Maratona de Valência; e Luis Vinker, da Maratona de Buenos Aires. As inscrições estão abertas na plataforma Ticket Sports.

Foto: Abraceo

"A 1ª edição do Summit foi um sucesso e lá nasceu essa aliança com a CBAt, quando hoje, em conjunto com a entidade, traremos para essa nova edição pautas relevantes para os organizadores e federações, principalmente. Trata-se de um momento de grande felicidade para a ABRACEO essa parceria com a CBAt, que já está trazendo bons frutos ao mercado e que tem tudo para se expandir ainda mais", comentou Guilherme Celso, presidente da ABRACEO.

Entre as novidades programadas, será apresentado o projeto Pelotão CBAt, no qual será reservada uma posição de largada privilegiada para os corredores amadores mais rápidos. Todos os organizadores que aderirem o projeto vão dar oportunidade em seus eventos, os maiores do Brasil, de que pelo menos um representante de cada gênero, um homem e uma mulher que se destaquem no ranking dos seus Estados, considerando provas com Permit C (bronze, junto as Federações), larguem entre a elite e os amadores. "São ações no sentido de acelerar um processo necessário para o aprimoramento da corrida de rua no Brasil", falou Claudio Castilho CEO da CBAt.

Confira a programação:

Dia 30/01/2023

- 8h às 9h: Credenciamento e Welcome Coffee.

- 9h às 9h30: Abertura CBAT - Presidente Wlamir Motta Campos.

- 9h30 às 10h: Abertura ABRACEO - Presidente Guilherme Celso.

- 10h15 - 11h15: Talk Política Pública e Crescimento da Corrida de Rua na América do Sul

Participantes: Presidente Hélio Gesta/Presidente da Confederação Sul Americana de Atletismo, Julio Cesar Ribeiro/Deputado Federal, Mariana Dantas/Secretária de Esporte e Lazer do Estado de Sergipe, Jefferson Neves/ Secretário de Est. de Cultura, Esporte e Lazer de MT, Helio Wirbiski/Secretário de Esportes do Paraná.

- 11h15 - 12h: Palestra: Como utilizar a Lei de incentivo ao esporte

Participante: Michele Vineck Diretora da Lei de Incentivo do Governo Federal.

- 12h - 14h: Almoço

-14h - 15h: Cases internacionais de Corrida de Rua

Participantes: Marc Roig/Maratona de Valência e Luis Vinker/Maratona de Buenos Aires.

-15h - 16h: Maratonas do Brasil

Participantes: Maratona de Manaus/ James Jr/ To Goal Sports, SP City/Paulo Carelli/Iguana Sports,Maratona de Curitiba/ Arthur Trauczynski/ Global Vita Sports, Maratona do Rio/ João Traven/Spiridon,Maratona Monumental de Brasília/ Elias Souza, Maratona de Floripa/ Anderson Oliveira/Grupo STC Eventos LTDA, Maratona Nilson Lima Uberlândia/ Ricardo Mendes/ Apuana Sports.

-16 - 18h: Alessio Punzi - Head Of Running - World Athletics

Dia 31/01/2024

Palestras e Talks

-9h - 10h: Talk: Regras, Benefícios e responsabilidades das corridas com premiação financeira e atletas de elite.

Participantes: Adriana Taboza/Presidente ABCD, Aécio Oliveira/Coordenador de Corridas de Rua CBAt, Claudia Schneck/Presidente ABRAAt.

-10h - 11h: Talk: Construindo seu evento para a grande mídia

Participantes: os jornalistas Sergio Xavier (SPORTV) e Ricardo Capriotti (Rádio Bandeirantes).

-11h - 12h : Palestra: A Corrida Perfeita

Participante: youtuber Sérgio Rocha (Corrida no Ar)

-12h - 13h: Talk - Qual o papel da marca no crescimento do esporte:

Participantes: Caixa Econômica Federal / Puma / Prevent Senior - NewOn / Max Recovery .

-13h - 14h* Almoço*

-14h - 17h: Rodada de Negócios/ BMC: Business Model Canvas.

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/2%c2%ba+SUMMIT+ABRACEO+%7c+CBAT-37744

Valores: 1º lote: R$ 449,00

1ª inscrição gratuita para filiado ABRACEO - solicite seu cupom.

1ª inscrição gratuita para federações de atletismo de cada estado - solicite seu cupom.