Universidade Zumbi dos Palmares promove Corrida e Caminhada da Consciência

Uma das corridas do calendário paulistano que eu mais gostava era o Troféu Zumbi dos Palmares, que sempre era realizado no Dia da Consciência Negra, pela Corpore, na Região do Ibirapuera. Era uma 10K e deixou de ser realizada há anos. Mas uma outra surgiu. É a Corrida e Caminhada da Consciência, da Universidade Zumbi dos Palmares. Ela faz parte dos eventos da Virada da Consciência, entre 13 e 20 de novembro, que chega a sua sexta edição. A prova é patrocinada pelo Bradesco será no último dia do evento, com largada às 7h.

Foto: Corrida da Consciência

A corrida tem 5km e a caminhada, 2,5 km . O percurso será pelas avenidas Santos Dumont e Braz Leme - predominantemente plano. A corrida é mista e vai premiar com troféus os três primeiros homens e as três primeiras mulheres que concluírem o trajeto. A arena da prova será na Praça Heróis da FEB, também local de largada e chegada.

Foto: Kit Corrida da Consciência/Universidade Zumbi dos Palmares

As inscrições estão abertas e vão até às 23h59 de 14 de novembro. A organização é da Blue Line eventos e a idade mínima para a corrida é 16 anos e, da caminhada, 14 anos. O valor da inscrição é de R$ 80, via plataforma Ticket Sports. Basta acessar o link em que também está disponível o regulamento do evento. Informações gerais sobre todas as atividades durante a 6ª Virada da Consciência podem ser obtidas pelo site e pelo instagram @viradadaconsciencia