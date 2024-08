O português Cristiano Ronaldo foi visto ironizando os jogadores da própria equipe após o Al-Nassr ficar com o vice-campeonato na Supercopa Saudita. Além da reação contra a própria equipe, Cristiano também não ficou em campo para receber a medalha de prata, deixando o gramado logo após a derrota.

O time do português começou ganhando a partida, com um gol do próprio jogador. O Al-Hilal, porém, não apenas conseguiu a virada, como goleou a equipe de Cristiano Ronaldo. A partida acabou 4 a 1 para os comandados de Jorge Jesus, e assim o Al-Hilal sagrou-se campeão da Supercopa Saudita, deixando o Al-Nassr com o vice.

Cristiano Ronaldo se recusa a receber prata e debocha de companheiros depois de derrota Foto: Divulgação/X @AlNassrFC