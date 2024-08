Abel Ferreira é expulso por gesto obsceno após revisão do VAR; veja vídeo

Nas redes sociais, o momento viralizou e se tornou um meme. O Palmeiras venceu o confronto contra o clube carioca por 1 a 0, mas acabou sendo eliminado do torneio. Na partida de ida, o Flamengo bateu o time alviverde por 2 a 0.

Com a eliminação, o técnico português vive um momento de instabilidade no comando da equipe paulista. Embora tenha interrompido uma sequência de três derrotas e um empate, o resultado não evita a frustração de uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Na próxima semana, o time começa a definir a classificação na Libertadores diante do Botafogo.