Agenda: confira os jogos de hoje, domingo, no futebol

O domingo, dia 28 de julho, promete fortes emoções no mundo do futebol. Nas Olimpíadas de Paris 2024, a seleção brasileira feminina de futebol faz sua segunda partida no torneio. O adversário é o Japão.

No Brasileirão, Flamengo continua brigando pela liderança do campeonato e enfrenta o Atlético-GO. Já o Corinthians joga contra o Atlético-MG. Pela Série B, o Santos encara o CRB.

Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming . Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

O Brasil venceu a Nigéria por 1 a 0 na primeira partida das Olimpíadas de Paris 2024. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Campeonato Brasileiro

11h - Bragantino x Fluminense

16h - Flamengo x Atlético-GO

19h - Grêmio x Vasco

19h - Atlético-MG x Corinthians

19h - Cuiabá x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Guarani x Brusque

18h30 - América-MG x Ceará

18h30 - CRB x Santos

Campeonato Brasileiro Série C

16h30 - Caxias x São José-RS

16h30 - ABC x São Bernardo

16h30 - Ypiranga-RS x Botafogo-PB

19h - Confiança x Volta Redonda

Campeonato Brasileiro Série D

16h00 - ASA x Treze

16h - Atlético-CE x Itabaiana

16h - Costa Rica-MS x Cianorte

17h - River-PI x Porto Velho

17h - CRAC x Nova Iguaçu

18h - Itabuna x Anápolis

Futebol Feminino - Jogos Olímpicos

12h - Brasil x Japão

12h - Nova Zelândia x Colômbia

14h - Espanha x Nigéria

14h - Austrália x Zâmbia

16h - França x Canadá

16h - Estados Unidos x Alemanha