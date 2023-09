Alemanha x França: onde assistir, horário e escalação das equipes

Alemanha e França se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 16h (horário de Brasília), em amistoso internacional no meio da data-Fifa. A partida acontece em Dortmund, no Signal Iduna Park, e será a primeira da seleção alemã desde que o técnico Hansi Flick foi demitido após a derrota por 4 a 1 para o Japão na última semana.

O jogo é preparatório para a Eurocopa 2024, que será disputado na Alemanha e a anfitriã já tem sua vaga garantida – apesar da crise na seleção nacional. A França, com cinco vitórias nos cinco jogos das Eliminatórias, está próxima de se garantir no torneio. Didier Deschamps, finalista da última Copa do Mundo, tenta levar a equipe ao título pela primeira vez desde 2000.

Alemanha foi derrotada pelo Japão em amistoso na última semana. Foto: Martin Meissner/AP

ALEMANHA X FRANÇA

LOCAL: Dortmund, Alemanha.

ESTÁDIO: Signal Iduna Park.

DATA: 12/09/2023 (terça-feira).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV 2 (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ALEMANHA: Ter Stegen, Henrichs, Sule, Rudiger e Gosens; Kimmich, Gross, Gundogan e Brandt; Muller e Gnabry. Técnico : Rudi Völler.

: Rudi Völler. França: Maignan, Pavard, Saliba, Disasi e Theo Hernández; Camavinga, Tchouaméni e Griezmann; Coman, Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

ÚLTIMOS RESULTADOS