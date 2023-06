Alianza Lima x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG encara o Alianza Lima, do Peru, fora de casa nesta terça-feira, 6, em duelo direto na competição continental. Os mineiros podem chegar à liderança da chave com uma vitória e um tropeço do Athletico-PR contra o Libertad, enquanto os peruanos buscam se manter vivos.

Apesar de ter vivido um clima conturbado nas últimas semanas, com a continuidade de Eduardo Coudet em perigo, o Atlético-MG vem embalado com a recente vitória sobre o Cruzeiro, em clássico disputado no Campeonato Brasileiro. No entanto, terá de lidar com desfalques importantes, como os de Mariano e Allan, que se recuperam de lesões.

ALIANZA LIMA X ATLÉTICO-MG

LOCAL : Lima, Peru.

: Lima, Peru. ESTÁDIO : Alejandro Villanueva.

: Alejandro Villanueva. DATA : 6 de junho de 2023 (terça-feira).

: 6 de junho de 2023 (terça-feira). HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

Alianza Lima x Atlético-MG. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ALIANZA LIMA : Franco Saravia; Eduardo Vilchez, Carlos Zambrano, Santiago Garcia e Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Franco Zanelatto e Christian Cueva; Bryan Reyna e Pablo Sabbag. Técnico : Guillermo Salas.

: Franco Saravia; Eduardo Vilchez, Carlos Zambrano, Santiago Garcia e Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Franco Zanelatto e Christian Cueva; Bryan Reyna e Pablo Sabbag. : Guillermo Salas. ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Battaglia, Zaracho, Hyoran; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet.

QUEM APITA?

Facundo Tello (ARG).

ÚLTIMOS RESULTADOS