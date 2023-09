Antony chega à Inglaterra para depor em caso de agressão; entenda a situação do atacante

Após um período no Brasil, Antony chegou à Inglaterra nesta quarta-feira, dia 27, para se apresentar à polícia de Manchester e depor no caso de agressão à sua ex-namorada, a DJ e influencer Gabriela Cavallin. Ele também foi acusado por outras duas mulheres, a bancária Ingrid Lana e a estudante Rayssa de Freitas. O jogador estaria disposto a entregar seu celular à polícia para ajudar nas investigações. Ele perdeu lugar no United e na seleção.

As informações são de veículos britânicos, como The Times e The Telegraph. Antony estava no Brasil desde o início de setembro, quando chegou a ser convocado por Fernando Diniz para os primeiros jogos da seleção nas Eliminatórias da Copa, contra Bolívia, em Belém, e Peru, na capital Lima. No entanto, o atacante foi cortado da lista após as novas acusações – inicialmente, apenas Gabriela havia levado o caso à Justiça. O Manchester United, clube que defende desde a temporada 2022/2023, também o afastou das atividades.

Antony del Manchester United durante el partido contra Wolverhampton en la Liga Premier, el lunes 14 de agosto de 2023.. (AP Foto/Rui Vieira)

Na Inglaterra, Antony responderá ao caso de agressão contra sua ex-namorada. O United ainda não definiu o que fará com o atacante após afastá-lo do elenco e aguarda novas atualizações do caso e o desenrolar da investigação. A denúncia de Gabriela veio à tona em junho, após a influenciadora registrar um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, em São Paulo. Ela decidiu levar o caso para a Inglaterra.

Desde então, Antony utilizou de todos os meios para negar as acusações. Em junho, prestou depoimento em São Paulo sobre o caso. A defesa do jogador chegou a citar que seu relacionamento com Gabriela era “conturbado”. Ele também expôs conversas íntimas com a ex-namorada em suas redes sociais. Segundo ele, “estaria sendo obrigado a publicar as mensagens” e que teria ocorrido um encontro ‘íntimo e consensual’ entre os dois. “Esse assunto com essa farsante vai ser resolvido na Justiça”, publicou o jogador. Os prints não são esclarecedores.

“Antony está convencido de que não fez nada de errado e quer sentar-se com os policiais e deixá-los fazer as perguntas para a investigação. Ele não tem nada a esconder e entregará tudo o que quiserem ver, incluindo seu telefone celular. Ele quer ser inocentado o mais rápido possível para poder retomar sua carreira no futebol sem distrações”, afirmou uma fonte próxima ao atleta ao The Sun.

Depois de cortado dos primeiros jogos das Eliminatórias, ele também não foi chamado para as próximas partidas do Brasil pelo técnico Fernando Diniz.