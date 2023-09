Defesa de Antony admite ‘relacionamento conturbado’; United espera desdobramentos para tomar decisão

O atacante Antony enfrenta sérias questões fora de campo. Acusado de agressão física pela ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, o atacante do Manchester United, por meio de seus advogados, diz que vai provar sua inocência, mas admite ter vivido um ‘relacionamento conturbado’, Ele diz, no entanto, que em nenhum momento houve violência física ou psicológica.

A investigação corre sob sigilo. Ainda que nenhuma conclusão tenha sido anunciada, Antony já enfrenta consequências na profissão, como o seu corte da seleção brasileira pelo técnico Fernando Diniz após ter sido convocado para os jogador das Eliminatórias. O atacante ajudaria o Brasil contra Bolívia e Peru. Gabriel Jesus foi chamado para o seu lugar.

Na Inglaterra, o Manchester United ainda espera as próximas atualizações do caso para decidir quais consequências tomar. Antony retorna para o país europeu nos próximos dias, e lá terá acompanhamento de um escritório britânico de advocacia. No Brasil, seus advogados emitiram um comunicado nesta quinta-feira em que dizem que as autoridades brasileiras tratam o assunto “com imparcialidade e com respeito ao direito de defesa”. No mesmo comunicado, pedem para que os veículos de comunicação tratem Antony sem qualquer tipo de julgamento, respeitando a presunção da inocência. Tanto o jogador quanto sua defesa estão convictos de que sua inocência será provada.

Defesa diz que Antony não praticou nenhum ato violento contra ex-namorada. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O caso envolvendo Gabriela e Antony corre há meses na Justiça. Os fatos que esquentaram os últimos dias foram as divulgações de fotos e vídeos por parte da DJ, em que ela acusa Antony de violência física e psicológica. Mensagens foram expostas no portal Uol e conformadas pelo Estadão, bem como imagens que mostram dedo quebrado, cortes e hematomas. Gabriela acusa Antony desses atos violentos.

A defesa de Gabriela Cavallin se manifestou no início da semana, em nota também, dizendo que “confia na séria e competente investigação da Polícia Civil de São Paulo e aguarda que, assim que concluída, o agressor seja processado e punido pelos crimes que cometeu.”

Antony também se manifestou pelas redes sociais. Em seu Instagram, o atacante do Manchester United publicou o seguinte texto:

Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima.

Desde o início tenho tratado esse assunto com a seriedade e respeito , prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está sob segredo de justiça, e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo.

Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demostram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a Sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física.

A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações. Assim, venho veemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário. Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre a minha inocência.

Nas redes sociais, Antony desmente Gabriela, assume 'relação conturbada' e se diz inocente. Foto: Reprodução/Instagram @antony00

Nesta quinta, o grupo de advogados que defende Antony também se pronunciou em documento. Confira abaixo o texto divulgado para a imprensa:

Nota à imprensa pela defesa de Antony Matheus dos Santos.

O jogador Antony Matheus dos Santos vem sendo alvo de acusações infundadas feitas por sua ex-namorada Gabriela Cavallin. Antony, por intermédio de seus defensores, vem acompanhando de perto as investigações policiais no âmbito do inquérito em curso na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher e confia na seriedade do trabalho da autoridade policial.

Em depoimento prestado em junho, narrou um relacionamento conturbado com Gabriela, com desentendimentos, discussões, ofensas verbais mútuas, sempre movidas pela emoção, mas negou veementemente qualquer ato de agressão física ou psicológica. Seu depoimento descreve uma relação conflituosa, com rupturas, reencontros, permeada pelo sofrimento, pela instabilidade emocional, mas jamais pela violência.

O inquérito corre em sigilo judicial, não cabendo maiores comentários sobre seu conteúdo. Em respeito ao princípio da presunção da inocência, espera-se um tratamento sóbrio, isento, cauteloso e profissional pelos veículos de comunicação e que Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário atuem com imparcialidade e com respeito ao direito de defesa. Antony seguirá à disposição das autoridades policiais, confiando que, ao final, a verdade prevalecerá com o reconhecimento de sua inocência.

Assinam a nota os advogados Elaine Angel, Maurício de Carvalho Araújo e Theo Dias.