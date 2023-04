O anúncio de Jorge Sampaoli como novo técnico do Flamengo repercutiu nas redes sociais. Alguns rubros-negros estão descontentes porque gostariam de ver Jorge Jesus, do Fenerbahçe, no cargo. Outros apoiam a decisão da diretoria, que preferiu acelerar a contratação do comandante em vez de esperar pelo português.

Sampaoli, que já passou por Atlético-MG, Santos, Sevilla, além das seleções argentina e chilena, firmou contrato até dezembro de 2024. Nas redes sociais, o anúncio gerou diversos memes. Confira:

pic.twitter.com/xLk0ui4Vd3 — M A R C E L (@marcelcst_) April 14, 2023

Estava com saudade de poder usar os memes do Jorge Sampaoli, boa hora para desengavetar todos eles pic.twitter.com/zgKEiACMpG — nath, fã de jhon arias 🤟🏼 (@terceirobolinho) April 14, 2023

“Jorge sampaoli é o novo Técnico do Flamengo “ pic.twitter.com/4bMgYLiQtq — Denes ᶜʳᶠ (@DenesCRF) April 14, 2023

SAMPAOLI INDO DE BIKE PRO NINHO É REAL pic.twitter.com/1JVhQsB4j1 — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) April 14, 2023

Sampaoli após primeira semana treinando esse elenco do Flamengo: pic.twitter.com/v1ycupQtrl — out of context Flamengo | parody (@outofcontextCRF) April 14, 2023

Marinho na mão do Sampaoli pic.twitter.com/RHHBkK2UAi — Poetas (@PoetasFla) April 14, 2023

Primeiro pedido do Sampaoli quando chegar no Flamengo: pic.twitter.com/fCQ8XQOWQ2 — PES MIL GRAU (@Pesgrau) April 14, 2023

não dou 1 semana de trabalho do sampaoli pra galera começar a usar esse meme pic.twitter.com/n2ERki9VZT — F l a r e L o (@fckjuca) April 14, 2023

QUERIA O JORGE JESUS NÃO O SAMPAOLI pic.twitter.com/FcrEJsJIYg — dudιnhα (@dxdfcb) April 15, 2023