Aranha: ‘Sou mais lembrado pelo racismo do que pela humilde carreira. Isso não me deixa triste’

“A punição do Grêmio acabou ficando de bom tamanho — até pelo placar da partida. Acredito que todas as punições são válidas. Se esperarmos a boa vontade de pessoas racistas, não teremos nenhum avanço. O clube também deve ser punido. Quando o agressor se sente confortável, ele vai continuar praticando a violência. Assim, os outros torcedores vão vigiar esses atos de desrespeito. É necessário para mobilizar mais pessoas.”

Casos de racismo ‘explodem’ em 10 anos

Segundo a décima edição do Relatório da Discriminação Racial no Futebol, foram identificados 136 casos de racismo no Brasil em 2023, além de outros 26 no exterior. O número equivale a 73% dos episódios discriminatórios. Somado a outras situações, como LGBTfobia, machismo e xenofobia, a contagem é de 250, a maior no período histórico. A grande maioria dos casos de racismo foram registrados dentro do próprio estádio, com uma menor parcela dos incidentes sendo relatados na internet e em outros espaços. O mesmo cenário ocorre no futebol internacional, com as arenas esportivas sendo o palco principal de atos racistas no futebol.

Em 2014, na primeira edição do relatório, foram levantados 25 casos de racismo no Brasil, e 11 no exterior. De lá para cá, houve um aumento de 500% nos registros. Apesar de o recorte indicar forte presença da violência contra a comunidade negra, Marcelo Carvalho, fundador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, explica que um dos motivos para o número inflado é justamente uma maior iniciativa por parte das vítimas para denunciar atos discriminatórios.

“Tinha-se uma ideia de que o racismo é o xingamento e o gestual de macaco, mas a sociedade vai percebendo que o racismo vai muito além disso. A própria falta de pessoas negras nos espaços e gestão e comando no futebol também é racismo. Outro ponto é entender o racismo recreativo. A piada deixa de ser piada quando tem conotação racista”, explica. “Esse debate só existe no País porque temos uma comunidade negra ativa.”