Argentina e Peru se enfrentam na noite desta terça-feira, 19, às 21h (de Brasília) pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa. É o último compromisso das seleções pela competição no ano. Os argentinos vêm de derrota de virada para o Paraguai, que venceu o jogo por 2 a 1. Já o Peru empatou em 0 a 0 com o Chile na última rodada.

Apesar de ter perdido na última rodada, a Argentina segue líder da competição, com 22 pontos. Agora, porém, a posição está ameaçada por Uruguai e Colômbia, que têm 19 pontos, e vêm na segunda e terceira posição, respectivamente. Por isso, a seleção de Lionel Messi, precisa da vitória. Os três pontos vão server para garantir a equipe na liderança até as próximas rodadas das Eliminatórias, em 2025.

Argentina x Peru pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O Peru, por sua vez, está na penúltima posição, com sete pontos. A seleção tem o pior ataque da competição com apenas três gols marcados. Ainda assim, a equipe vai atrás dos três pontos para aumentar as chances de conquistar uma vaga na Copa do Mundo. Os peruanos têm cinco pontos a menos do que a Venezuela, que ocupa a sétima posição com 12 pontos, o que a coloca, momentaneamente, na repescagem para a Copa.

ARGENTINA X PERU: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

Data: 19/11/2024 (terça-feira)

19/11/2024 (terça-feira) Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

ONDE ASSISTIR A ARGENTINA X PERU SAUDITA AO VIVO

SporTV2 (TV Fechada)

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARGENTINA

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Alvarez e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PERU

PERU: Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Miguel Araujo e Alexsander Callens; Andy Polo, Oliver Sonne, Wilder Cartagena, Sergio Peña e Luís Advincula; Paolo Guerrero (Gianluca Lapadula) e Alex Valera. Técnico: Jorge Fossati.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARGENTINA E PERU