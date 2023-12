Aston Villa x Arsenal: onde assistir, horário e escalações das equipes

Aston Villa e Arsenal se enfrentam neste sábado, às 14h30 (horário de Brasíia), no Villa Park, em Birmingham, em partida válida pela 16ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês). O duelo marca confronto direto pela liderança da competição.

O Arsenal vem de quatro vitórias consecutivas. O time londrino é líder do campeonato, com 36 pontos. O Aston Villa está invicto pelo mesmo número de jogos e ocupa a terceira colocação, com 32. O Liverpool é o segundo, com 34.

Aston Villa e Arsenal se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

ASTON VILLA X ARSENAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

LOCAL: Birmingham, Inglaterra.

ESTÁDIO: Villa Park.

DATA: 08/12/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR ASTON VILLA X ARSENAL AO VIVO

ESPN

Star+

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE ASTON VILLA X ARSENAL

ASTON VILLA - Emiliano Martínez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Digne; Diaby, Douglas Luiz, Kamara, McGinn e Tielemans; Watkins. Técnico : Unai Emery.

- Emiliano Martínez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Digne; Diaby, Douglas Luiz, Kamara, McGinn e Tielemans; Watkins. : Unai Emery. ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ASTON VILLA X ARSENAL