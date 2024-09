Atalanta x Arsenal na Champions League: onde assistir, horário e escalação

Atalanta e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira, 19, a partir das 16h (de Brasília), no estádio Atleti Azzurri d’Italia, em duelo que marca a estreia das equipes na Champions League. Em formato inédito, a competição conta com 36 equipes a partir desta temporada, com 24 destas avançando para o mata-mata. A partida entre italianos e ingleses tem transmissão do Max.

Atual campeã da Liga Europa após derrotar o Bayer Leverkusen, a Atalanta recebe em sua casa o vice-campeão inglês na última temporada. Gian Piero Gasperini foi responsável por elevar o patamar do clube italiano na Europa e agora tenta alçar voos maiores na Champions League. Em 2019/2020, chegou às quartas de final, mas foi eliminado nos acréscimos pelo Paris Saint-Germain. Já Mikel Arteta tenta conquistar seu primeiro continental com os Gunners. A nível nacional, já conquistou a Copa da Inglaterra e a Supercopa, desde que assumiu em 2019/2020. A única vez que o clube chegou em uma decisão da Champions League foi na edição 2005/2006, quando foi derrotado pelo Barcelona.

Atalanta e Arsenal se enfrentam pela Champions League. Foto: Arte/ Estadão

ATALANTA X ARSENAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA CHAMPIONS LEAGUE

DATA : 19/09 (quinta-feira).

: 19/09 (quinta-feira). HORÁRIO : 16h (de Brasília).

: 16h (de Brasília). LOCAL: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bergamo, na Itália.

ATALANTA X ARSENAL: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATALANTA

ATALANTA - Marco Carnesecchi; Berat Djimsiti, Isak Hien e Sead Kolasinac; Raoul Bellanova, Ederson, Marten de Roon e Matteo Ruggeri; Charles De Ketelaere, Ademola Lookman e Mateo Retegui. Técnico: Gian Piero Gasperini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL

ARSENAL - David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Jurrien Timber; Thomas Partey, Declan Rice, Bukayo Saka, Leandro Trossard e Raheem Sterling; Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATALANTA E ARSENAL