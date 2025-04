Cabeça de galinha, pipa e memes: Palmeiras 2 x 0 Corinthians rende provocações; confira

No primeiro encontro entre Palmeiras e Corinthians após a final do Paulistão, o time alviverde conseguiu se vingar. Jogando na Arena Barueri, sua ‘segunda casa’, a equipe de Abel Ferreira não demorou para abrir 2 a 0. No segundo tempo, Vitor Roque até desencantou, mas o juiz foi ao VAR e anulou o gol. A partida foi válida pela 3ª rodada do Brasileirão, sendo o primeiro clássico regional da competição nacional.

Além da tensão natural que um jogo como esse carrega naturalmente, surge também o bom humor. Felizes com o resultados, os torcedores palmeirenses foram às redes sociais para comemorar a vitória e provocar.

Cabeça de galinha é arremessada no gramado da Arena Barueri em provocação de palmeirenses a corintianos. Foto: Reprodução/Premiere

Além disso, o jogo também ficou marcado pela queda de uma pipa com a frase”51 é pinga” e uma cabeça de galinha em campo, em alusão à provocação de uma cabeça de porco atirada em campo da Neo Química Arena, no ano passado.