Atalanta x Sporting: onde assistir hoje, horário e escalação das equipes

Atalanta e Sporting medem forças nesta quinta-feira, dia 14, em Bérgamo, pelas oitavas de final da Liga Europa. O duelo acontece às 17h (de Brasília), no Estádio Gewiss, casa da equipe italiana. No jogo de ida, em Lisboa, os adversários ficaram no empate por 1 a 1.

Com o resultado da primeira partida, qualquer igualdade levará o duelo para a prorrogação. Se persistir o empate, a definição se dará em cobranças de pênalti. Caso haja um vencedor, ele estará classificado para as quartas de final.

Atalanta e Sporting medem forças nesta quinta-feira pela Liga Europa. Foto: Arte/Estadão

A Atalanta é sexta colocada do Campeonato Italiano e luta com Roma e Bologna por uma vaga em competições continentais. O time de Bérgamo não sabe o que é vencer há quase um mês. Nos últimos cinco jogos, são três derrotas e dois empates. O Sporting, por sua vez, lidera o Campeonato Português, tendo o Benfica na cola. O time está invicto há 11 jogos: oito triunfos e três igualdades.

ATALANTA x SPORTING: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA LIGA EUROPA

DATA : 14/03 (quinta-feira).

: 14/03 (quinta-feira). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: Estádio Gewiss, em Bérgamo.

ONDE ASSISTIR ATALANTA x SPORTING AO VIVO

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ATALANTA

ATALANTA: Musso; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon e Ruggeri; Koopmeiners; Lookman e Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SPORTING

SPORTING: Israel; Quaresma, Coates e Diomande; Catamo, Hjulmand, Daniel Bragança e Matheus Reis; Trincão, Gyokeres e Pedro Gonçalves. Técnico: Rúben Amorim.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATALANTA E SPORTING