Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o Atlético de Madrid precisa encontrar uma solução rápida para não acumular duas eliminações em um curto período de tempo, já que está com a corda no pescoço tanto na Liga dos Campeões quanto na Copa do Rei, torneio pelo qual tem compromisso nesta quinta-feira. Depois de perder por 1 a 0 para o Ahletic Bilbao em casa, no Cívitas Metropolitano, pela rodada ida da semifinal, o time comandado por Diego Simeone vai ao Estádio de San Mamés para tentar reverter a situação, às 17h30 (de Brasília) desta quinta-feira.

Os colchoneros precisam devolver a diferença de um gol para gerar ao menos a oportunidade de disputar a prorrogação. Para avançar direto à final, precisam vencer por vantagem mínima de dois gols. Já o Bilbao avança com qualquer empate. Aquele que se classificar, decide o título da Copa do Rei contra o Mallorca, que eliminou o Real Sociedad nos pênaltis após empates por 0 a 0 e 1 a 1. A final está prevista para dia 6 de abril.

Athletic Bilbao e Atlético de Madrid decidem vaga na final da Copa do Rei nesta quinta-feira. Foto: Arte/Estadão

ATHLETIC BILBAO X ATLÉTICO DE MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO REI

DATA: 29/02 (quinta-feira).

29/02 (quinta-feira). HORÁRIO: 17h30 (horário de Brasília).

17h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha.

ONDE ASSISTIR ATHLETIC BILBAO X ATLÉTICO DE MADRID AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ATHLETIC BILBAO E ATLÉTICO DE MADRID

ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; De Marcos, Daniel Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; De Galarreta, Beñat Prados e Oihan Sancet; Nico Williams, Álex Berenguer e Gorka Guruzeta. Técnico : Ernesto Valverde.

Unai Simón; De Marcos, Daniel Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; De Galarreta, Beñat Prados e Oihan Sancet; Nico Williams, Álex Berenguer e Gorka Guruzeta. : Ernesto Valverde. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savić, Witsel e Hermoso; Koke, De Paul, Pablo Barrios, Llorente e Samuel Lino; Depay e Ángel Correa (Morata). Técnico: Diego Simeone.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATHLETIC BILBAO E ATLÉTICO DE MADRID