Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

O time de Bilbao é o quinto colocado na competição, com 49 pontos, e quer continuar sonhando com a classificação para a Liga dos Campeões da Europa. No torneio, a equipe vem de uma derrota por 3 a 1 para o Bétis no domingo passado, mas não tem motivos para desânimo: venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0 na quinta-feira, dia 29, e se classificou para a final da Copa do Rei.

Já o Barcelona vem em franca recuperação em LaLiga: ocupa a terceira colocação, com 57 pontos. Embora não tenha mais chance de conquistar o Campeonato Espanhol, a equipe catalã, comandada por Xavi, quer continuar mantendo o bom momento após uma turbulência no começo do ano. Turbulência essa que, inclusive, resultou em eliminação para o próprio Bilbao nas quartas de final da Copa do Rei - o time do brasileiro Vitor Roque perdeu por 4 a 2.