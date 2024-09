Athletico-PR x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Sem nenhuma outra competição para disputar após as quedas na Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras segue sua jornada no Brasileirão. Concentra todos os seus esforços para a reta final do campeonato que virou a sua Copa do Mundo. Neste sábado, tem mais uma do que tem chamado de “finais”. O adversário é o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba. A bola rola às 18h30 para o duelo válido pela 25ª rodada.

PUBLICIDADE Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Palmeiras tem todas as semanas livres de preparação. A expectativa é por boa apresentação para a busca de três importantes pontos na caça ao líder Fortaleza. São 44 pontos para o time de Abel Ferreira, que briga. no momento, com Fortaleza, Botafogo e Flamengo pela taça. “Sem dúvida nenhuma, a gente tem 14 finais aí para poder jogar e ganhar. Está no nosso controle dar o nosso melhor, se dedicar em cada partida. O que a gente pode fazer é isso, e o resultado, consequentemente, vai vir”, aposta o zagueiro Murilo.

O clube celebrou 110 anos na última segunda-feira em um momento meio baixo astral em que o técnico Abel Ferreira, verborrágico, tem direcionado comentários agressivos e insolentes aos repórteres nas coletivas de imprensa, como fez há uma semana, em Campinas.

A seu favor, o Palmeiras tem o calendário e o tempo maior de descanso em relação a seus principais oponentes na corrida pela liderança. É o único time do G-6 que está em uma única frente nesta reta final de temporada.

Athletico-PR e Palmeiras medem forças na Ligga Arena Foto: Arte/Estadão

“Para mim, essa semana tem sido importante, até por ter mais tempo de treinar, pois meu corpo ainda estava no modo começo de temporada”, afirmou o meio-campista Felipe Anderson, o mais importante dos reforços que o clube contratou no meio do ano. “Mas graças a Deus fizemos um trabalho incrível aqui, agora estou me sentindo 100% e é só dar sequência, dar continuidade a esse trabalho para poder até o final estar jogando ao 100%. Ter essa semana é muito importante também para poder entender todas as áreas, táticas, técnicas, área mental e poder conversar bastante, ter tempo”.

Convocado nesta sexta-feira para defender a seleção brasileira, Estêvão é a grande esperança do Palmeiras para buscar o tricampeonato brasileiro. Decisivo há uma semana em Campinas, o garoto teve jornada de gênio e participou de quatro dos cinco gols da goleada sobre o Cuiabá ao marcar dois e dar a assistência para outros dois.

Ele faz sua última partida neste domingo antes de se apresentar à seleção brasileira. A boa notícia para o Palmeiras é que o garoto de 17 anos não perderá nenhuma partida, já que o Brasileirão será paralisado contra Equador, dia 6, e Paraguai, dia 10. A meta do atacante é igualar ou superar Neymar.

Com sete gols e sete assistências no Brasileirão, Estêvão tem 14 participações em gols no torneio e está a duas participações de igualar Neymar e virar o atleta com 17 anos mais decisivo na competição.

Estêvão, de 17 anos, é o atleta mais talentoso do elenco palmeirense e capaz de decidir uma partida Foto: Cesar Greco/Palmeiras

ATHLETICO-PR X PALMEIRAS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 01/10/2024.

Horário: 18h30 (de Brasília).

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

ONDE ASSISTIR A ATHLETICO-PR X PALMEIRAS AO VIVO PELO BRASILEIRÃO

Amazon Prime Video (streaming);

Rede Furacão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE ATHLETICO-PR E PALMEIRAS